Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương

Sáng 25/8, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 5 (bão Kajiki), đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Hoà Lộc, xã Hoa Lộc.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị chức năng của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Hoà Lộc, xã Hoa Lộc; kiểm tra công tác chuẩn bị sơ tán dân khu vực đê biển thuộc thôn Minh Thăng, xã Vạn Lộc; kiểm tra điểm xung yếu thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn và kiểm tra hệ thống thủy lợi Sông Lèn.

Khu neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Hoà Lộc, xã Hoa Lộc.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 của các cấp chính quyền và người dân địa phương.

Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện; chỉ đạo của Tỉnh ủy; Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ đạo của UBND tỉnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, bảo đảm an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị sơ tán dân khu vực đê biển thuộc thôn Minh Thăng, xã Vạn Lộc.

Trong đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá, bến cá; tuyệt đối không để người dân ở trên các phương tiện khi bão đổ bộ. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân khi có tình huống xấu xảy ra. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước hoặc không có nơi ở an toàn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra điểm xung yếu thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ. Cùng với đó, sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung.

Điểm xung yếu thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo và tập trung tuyên truyền, thông tin diễn biến mưa, bão; cập nhật các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và công tác phòng, chống bão ở địa phương để triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão trong những ngày tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng chức năng như công an, quân đội, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ và xây dựng phương án bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

