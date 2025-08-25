Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra các công trình thuỷ lợi trước khi bão số 5 đổ bộ

Sáng 25/8, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đoàn công tác số 4 đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các công trình Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt và Thủy điện Xuân Minh, xã Thường Xuân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Thường Xuân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các công trình: Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt và Thủy điện Xuân Minh, xã Thường Xuân.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 và xã Thường Xuân báo cáo tình hình ứng phó bão với đoàn công tác.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, lúc 7h ngày 25/8 lưu lượng nước về hồ Cửa Đạt khoảng 900m3/s. Hiện hồ đang xả về hạ du 1.403m3/s (qua tràn 1.232m3/s, qua thủy điện 171m3/s). Mực nước hồ ở cao trình +102,05m ứng với dung tích chứa 840 triệu m3, thấp hơn 7,95m so với mực nước dâng bình thường 110m ứng với dung tích 1.062 triệu m3, còn tích được 222 triệu m3.

Lượng mưa đo được tại 9 trạm đo mưa trên lưu vực hồ Cửa Đạt từ đêm 24/8 đến 6h ngày 25/8 phổ biến từ 23-42mm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác xả lũ của Thủy điện Xuân Minh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt và Thủy điện Xuân Minh chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc phương án “Ứng phó khẩn cấp năm 2025” đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và phương án “Ứng phó với thiên tai hệ thống thủy lợi Cửa Đạt năm 2025”.

Cùng với đó, phân công lực lượng thường trực 24/24h tại các công trình; kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, máy móc thiết bị trước mưa lũ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, mưa lớn xảy ra do bão.

Các đơn vị xây dựng các kịch bản để chủ động vận hành điều tiết, ứng phó với các trường hợp mưa lớn xảy ra do ảnh hưởng của bão trên cơ sở tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã theo quy định của Chính phủ.

Các đơn vị thường trực theo dõi, diễn biến thời tiết, mực nước hồ để có kế hoạch, đề xuất phương án vận hành kịp thời theo thời gian thực để vận hành hồ an toàn theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 phối hợp với các nhà máy thủy điện vận hành theo kế hoạch, tích nước hồ cuối mùa lũ năm 2025 đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu xã Thường Xuân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện; chỉ đạo của Tỉnh ủy; Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ đạo của UBND tỉnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, bảo đảm an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng sơ tán dân sinh sống ở vùng có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân tại nơi đến sơ tán.

