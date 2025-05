Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025: Thông qua Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh 2025

Sáng 8/5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trang trọng tổ chức lễ Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 20-Vesak 2025. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Dự lễ Bế mạc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương; đại diện lãnh đạo một số quốc gia, vùng lãnh thổ và các vị khách quốc tế.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình dự lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 20 - Vesak 2025. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; Hòa thượng Giáo sư, Tiến sỹ Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) cùng các vị Tăng vương, Chủ tịch, các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới và Việt Nam cùng dự lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đại lễ Vesak năm nay đã được tổ chức hết sức trọng thể, tôn nghiêm, là sự kiện tôn giáo-văn hóa quốc tế có quy mô và tầm vóc, đã thành công rất tốt đẹp. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Hòa thượng Giáo sư, Tiến sỹ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, những năm qua, đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, từ thiện nhân đạo, cùng với Nhà nước chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, thành công của Đại lễ là một minh chứng hùng hồn, khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu lớn lao của đất nước, con người Việt Nam, khẳng định truyền thống văn hóa hòa hiếu, từ bi, hướng thiện, yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam; khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của Đảng và sự thực thi hiệu quả trên thực tế; khẳng định kết quả rõ rệt trong chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đã được thể hiện bằng sự tham gia của hàng triệu lượt người trong các sự kiện của Đại lễ với tâm thế hoan hỷ, tin tưởng, linh thiêng và trật tự; khẳng định vị thế, uy tín quốc tế và trách nhiệm chủ động của Việt Nam trong tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng tạo nên sự thành công tốt đẹp của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Hòa thượng Giáo sư, Tiến sỹ Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc nhấn mạnh, sự thành công của Đại lễ Vesak 2025 cũng như các ý kiến tại Hội thảo trong chương trình Đại lễ đã khẳng định, Việt Nam là một trung tâm năng động và có vai trò quan trọng của Phật giáo nhập thế.

Hòa thượng Giáo sư, Tiến sỹ Brahmapundit cho rằng, những chủ đề của Đại lễ Vesak 2025 đã khẳng định tính tương thích của những tinh thần, giáo lý Phật pháp với các vấn đề, thách thức của thế giới hiện nay. Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh của Đại lễ Vesak sẽ là phương châm hành động, minh chứng cam kết chung của Phật giáo thế giới về nhân phẩm, đạo đức, công bằng và bền vững xã hội, trong đó cam kết đoàn kết, bao dung, lấy từ bi, trí tuệ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; khẳng định tầm quan trọng của liên văn hóa, liên tôn giáo và khuyến khích việc đưa tinh thần chánh niệm Phật giáo vào chính sách và cơ cấu quản trị, mang lại lợi ích lâu dài cho mọi người.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã công bố Tuyên bố Hồ Chí Minh năm 2025, trong đó chúc mừng nhân dân Việt Nam khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước Việt Nam, đặc biệt là chứng kiến những thành tựu to lớn trên mọi mặt đời sống, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam, trong đó nổi bật là Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm thống nhất đất nước. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao và đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. “Lần thứ 4 Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại Việt Nam cho chúng tôi thấy rõ hơn thực tiễn đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng, tự do tại Việt Nam. Chúng tôi thấy rõ những cam kết mạnh mẽ và thực thi trong thực tiễn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân” - Tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những hồi đáp của Phật giáo đối với các thách thức cấp bách của thế giới, dựa trên các nguyên tắc bất bạo động, bao dung vì nhân phẩm con người bao gồm các nội dung chính về: đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm; nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới; tha thứ, chữa lành bằng chánh niệm và hòa giải; từ bi Phật giáo trong hành động: trách nhiệm chung vì sự phát triển con người; chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững; thúc đẩy đoàn kết, nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc phê chuẩn và ủng hộ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 21 tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2026./.

Theo TTXVN