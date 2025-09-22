Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thọ Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày (21 và 22/9/2025), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Thọ Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Tây Hồ, Bắc Lương, Nam Giang, Thọ Lộc, Xuân Phong.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Long đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động trên 8.700 ngày công lao động để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, công trình phụ trợ; trồng cây xanh, cây cảnh; giải phóng mặt bằng hành lang giao thông; tự nguyện hiến 5.830m2 đất... Nhờ đó, đến nay toàn xã có 26 khu dân cư đạt tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tại xã Thọ Long được triển khai hiệu quả. MTTQ xã đã huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 căn nhà cho hộ nghèo; tặng quà, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ mô hình sinh kế. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, MTTQ xã tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Thọ Long nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, góp phần xây dựng xã Thọ Long đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thọ Long đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức hoạt động, gần dân, sát thực tiễn; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở và thúc đẩy phát triển xã Thọ Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 47 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Long nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Thường trực và cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Duy Nhã (CTV)