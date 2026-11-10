Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hoạt Giang

Sáng 10/11, tại xã Hoạt Giang, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 22 gồm các đại biểu: Trần Mạnh Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long; Phạm Kim Tân, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cử tri xã Hoạt Giang đề nghị các cấp, ngành chức năng đầu tư nâng cấp các công trình giao thông hiện đã xuống cấp, nhất là các tuyến đường qua thôn Hà Thanh, Trung Sơn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông; đầu tư nâng cấp hệ thống trạm bơm tưới, tiêu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Cử tri xã Hoạt Giang kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; trùng tu tôn tạo di tích đình làng Phúc Điền đã xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do sắp xếp thôn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hải Yến (CTV)