Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Hàm Rồng

Sáng 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 27 gồm các đại biểu: Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Lê Thế Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri phường Hàm Rồng trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 27 tiếp xúc cử tri tại phường Hàm Rồng

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng, ước thực hiện năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Nguyễn Văn Biện thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thu hồi đã kéo dài nhiều năm để thực hiện các dự án hạ tầng, tái định cư, chỉnh trang không gian quanh di tích và thu hồi đất rừng đặc dụng Hàm Rồng.

Đồng thời, đề nghị rà soát, cắt giảm các khâu trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các trường học sau sáp nhập, tập trung khắc phục tình trạng thiếu phòng học, khuôn viên, phòng bộ môn và trang thiết bị dạy học.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị đầu tư nâng cấp các công trình giao thông xuống cấp, nhất là các tuyến đường tỉnh 502 đoạn từ ngã năm Đình Hương đến đê sông Mã nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Cử tri phường Hàm Rồng dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Phượng