Đà tăng lãi suất tiết kiệm nhiều khả năng đã chấm dứt

Chuỗi tăng nhiều khả năng chấm dứt trong tháng này khi hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5 điểm phần trăm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới công bố, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại trong tháng 9 tiếp tục nhích thêm 0,1 điểm phần trăm.

Mặt bằng lãi suất huy động đã nối dài chuỗi đi lên 11 tháng liên tiếp, nhưng tốc độ tăng có dấu hiệu chậm lại. Giai đoạn cuối năm ngoái và đầu năm nay, lãi suất thường tăng 0,3 điểm phần trăm mỗi tháng, nhưng nay chỉ còn 0,1 điểm.

Chuỗi tăng nhiều khả năng chấm dứt trong tháng này khi hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5 điểm phần trăm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Sau đợt điều chỉnh này, nhiều tổ chức phân tích dự đoán lãi suất sẽ đi ngang đến hết năm và giảm dần từ 2027.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết luận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại cuộc họp ngày 19/10/2026, NHNN vừa ban hành công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 quán triệt các ngân hàng thương mại thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc NHNN và các cấp có thẩm quyền về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại, trên tất cả các kênh bán hàng tổ chức triển khai quyết liệt giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10/2026 và công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026.

Ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11/10/2026 - 20/10/2026.

Để theo dõi các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN trong việc giảm thực chất lãi suất tiền gửi và cho vay, NHNN sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2026 của các ngân hàng thương mại thông qua hệ thống báo cáo thống kê tại công văn số 6194/NHNN-DBTK ngày 7/8/2023 về việc yêu cầu thực hiện báo cáo lãi suất của các giao dịch phát sinh mới. Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHNN sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/da-tang-lai-suat-tiet-kiem-nhieu-kha-nang-da-cham-dut-100261024063959477.htm