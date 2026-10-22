Cuộc gặp hiếm hoi của Lãnh tụ Tối cao Iran với Chủ tịch Quốc hội

Hãng thông tấn Fars vừa đưa tin, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã có cuộc gặp hiếm hoi với Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel.

Theo nguồn tin trên, cuộc gặp tập trung vào việc tăng cường năng lực quốc gia của Iran, duy trì sự gắn kết xã hội và đoàn kết dân tộc, đồng thời cải thiện sự phối hợp giữa chính phủ và quốc hội nhằm giải quyết những thách thức về kinh tế và đời sống người dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược của Iran.

Ông Qalibaf đã báo cáo với Lãnh tụ Tối cao về các hoạt động của quốc hội kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, đồng thời trình bày những kế hoạch đang được triển khai và dự kiến thực hiện để giải quyết các thách thức mà đất nước phải đối mặt.

Cuộc gặp này đánh dấu thêm một lần hiếm hoi ông Mojtaba Khamenei được cho là đã tiếp xúc với các quan chức cấp cao. Ông chưa xuất hiện công khai kể từ khi kế nhiệm cha mình, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, vào tháng 3.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã gặp Lãnh tụ Tối cao hai lần kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 3, trong đó có cuộc gặp hồi tháng 8 kéo dài hơn 7 giờ.

Ông Mojtaba Khamenei được lựa chọn làm Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 8/3, sau khi cha ông thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Kể từ khi đảm nhiệm cương vị này, ông Mojtaba Khamenei chủ yếu truyền đạt thông điệp thông qua các tuyên bố bằng văn bản. Việc ông vắng bóng trước công chúng đã làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như vai trò của ông trong quá trình ra quyết định tại Iran.

Cuộc gặp mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei với giới lãnh đạo nước này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục kéo dài liên quan đến các thỏa thuận an ninh tại eo biển Hormuz và cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa hai bên.

Ngọc Liên