Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép trước cuộc bỏ phiếu tại LHQ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cáo buộc Mỹ gây sức ép đối với một số quốc gia nhằm tác động đến kết quả cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Washington đối với La Habana.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 21/10, Ngoại trưởng Rodríguez cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép, trong đó có đe dọa áp thuế bổ sung, từ chối cấp thị thực cho quan chức và người thân, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhằm khiến các nước thay đổi lập trường trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Ông nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế tài chính và năng lượng của Mỹ đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba. Báo cáo do nước này đệ trình lên Liên hợp quốc ước tính thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong giai đoạn tháng 3/2025 đến tháng 2/2026 lên tới hơn 8 tỷ USD.

Theo Ngoại trưởng Cuba Rodríguez, ông tin tưởng chính sách của Mỹ đối với Cuba cuối cùng sẽ phải thay đổi, dù dưới chính quyền hiện tại hay các chính quyền tiếp theo. Ông Rodríguez cũng bác bỏ lệnh bắt giữ của Mỹ đối với cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro, cho rằng động thái này không có giá trị thực tiễn.

Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết liên quan lệnh cấm vận Cuba dự kiến được Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành vào ngày 27-28/10. Đây là nghị quyết thường niên, không mang tính ràng buộc, nhưng nhiều năm qua nhận được sự ủng hộ áp đảo của các nước thành viên Liên hợp quốc. Năm 2025, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Cuộc bỏ phiếu sắp tới được dự báo tiếp tục trở thành phép thử đối với chính sách của Washington đối với La Habana và mức độ ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc duy trì lệnh cấm vận. Dù nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý, kết quả bỏ phiếu vẫn mang ý nghĩa chính trị đáng kể trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Cuba tiếp tục căng thẳng.

Vân Bình