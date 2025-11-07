Cử tri xã Xuân Chinh kiến nghị tu sửa hệ thống giao thông, thủy lợi hư hỏng do mưa bão

Sáng 7/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Cầm Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Luận Thành; Lương Thị Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Mọt tiếp xúc cử tri xã Xuân Chinh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Chinh.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Xuân Chinh đã phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề Nhân dân quan tâm, như sớm tu sửa, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và hạ tầng thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão; đầu tư trạm phát sóng di động bảo đảm thông tin liên lạc; quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn...

Cử tri xã Xuân Chinh kiến nghị tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã Xuân Chinh đã phát biểu giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin thêm về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2025.

Đại biểu Cầm Bá Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Chinh.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Chinh, đại biểu HĐND tỉnh Cầm Bá Lâm đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề Nhân dân quan tâm liên quan đến công tác cán bộ, vấn đề vệ sinh môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản...

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Hoà