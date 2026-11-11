Cử tri xã Công Chính kiến nghị đẩy nhanh Dự án tiêu úng vùng 3 Nông Cống

Sớm đưa Dự án tiêu úng vùng 3 Nông Cống vào vận hành, nâng cấp các tuyến giao thông và lưới điện xuống cấp, vướng mắc về hồ sơ đất đai, là những vấn đề cử tri xã Công Chính phản ánh, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 11/11. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cho biết sẽ đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ Dự án tiêu úng vùng 3, giao địa phương rà soát về nguồn gốc đất đai để phối hợp giải quyết quyền lợi cho người dân sinh sống tại Nông trường Yên Mỹ.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Công Chính.

Đại diện Tổ đại biểu thông tin nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và các nội dung quan trọng.

Sáng 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 18, gồm các đại biểu: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Quang Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Chính đã tiếp xúc cử tri xã Công Chính trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu đã thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Cử tri cũng được thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Công Chính đã đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án tiêu úng vùng 3 Nông Cống nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong mùa mưa bão.

Cử tri cũng đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh 505 đoạn qua khu dân cư Trung Phú (cũ), nơi mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc giao thương.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Cùng với việc đầu tư rãnh thoát nước dọc đoạn đường này, cử tri kiến nghị khơi thông dòng chảy sông Cầu Lườn, có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực hồ Hố Nổ Cái; đồng thời kiểm tra, sửa chữa tuyến đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Tam Hòa, thôn Phú Đa đi Thanh Kỳ.

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị rà soát nguồn gốc đất, tháo gỡ vướng mắc kéo dài trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 200 hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất có nguồn gốc từ Nông trường quốc doanh Yên Mỹ trước đây.

Cử tri cũng đề nghị ngành điện và các đơn vị kinh doanh điện kiểm tra những vị trí lưới điện mất an toàn, xem xét di dời các đoạn đường dây đi qua nhà dân.

Các ý kiến khác tập trung vào việc quy hoạch, đầu tư nhà văn hóa thôn sau sáp nhập và xem xét nâng mức hỗ trợ cho MTTQ, các đoàn thể và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri và chỉ đạo các nội dung.

Thay mặt Tổ đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, sát với đời sống của cử tri và cho biết, sẽ đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ Dự án tiêu úng vùng 3; đồng thời đề xuất tỉnh xem xét phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh xuống cấp. Với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của xã, địa phương cần chủ động huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp.

Về đất đai tại khu vực Nông trường Yên Mỹ trước đây, đề nghị lãnh đạo xã rà soát từng trường hợp, khẩn trương làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Việc quy hoạch, đầu tư nhà văn hóa sau sáp nhập là rất cần thiết; đồng thời cần căn cứ vào quy mô và nhu cầu sử dụng, phương án xử lý tài sản dôi dư và khả năng bố trí nguồn lực.

Về lưới điện, sẽ giao Sở Công thương rà soát, yêu cầu các HTX có kế hoạch khắc phục trước ngày 31/12 và Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành khắc phục trong quý I/2027.

Đối với kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ cho MTTQ, các đoàn thể và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, tổ đại biểu sẽ ghi nhận, trình HĐND tỉnh lấy ý kiến để xem xét sửa đổi.

Minh Hằng