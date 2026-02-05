Cử tri Tổ dân phố Quang Trung 2, phường Hạc Thành thống nhất giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Tối 5/2, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Quang Trung 2, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 6 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có các ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Quang Trung 2.

Tổ dân phố Quang Trung 2, phường Hạc Thành có 6 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 2 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 4 ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Cụ thể gồm các đồng chí: Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa; Lê Hữu Quyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Xuân; Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành; Lê Xuân Phúc Hưng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hoàng Diệu Thúy, giáo viên Trường THCS Hoàng Sơn, xã Trung Chính và Trương Đức Dũng, giáo viên Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trình bày tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên; thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Cử tri Tổ dân phố Quang Trung 2 phát biểu nhận xét người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Nhận xét về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cử tri Tổ dân phố Quang Trung 2 thống nhất đánh giá: Các ứng cử viên đều đáp ứng tiêu chuẩn để ứng cử, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt. Tại nơi cư trú, các đồng chí là những người gương mẫu trong mọi hoạt động, có lối sống giản dị, luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và. Nhân dân.

Cử tri Tổ dân phố Quang Trung 2 mong muốn, nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm vốn có, các ứng cử viên tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và những ý kiến đóng góp chân thành của cử tri nơi cư trú.

Đồng chí nhấn mạnh: Được cấp ủy, đơn vị, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là vinh dự và trọng trách lớn trước tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đồng chí trong danh sách ứng cử sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân, cử tri; đặc biệt là tích cực tham gia, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của đất nước và địa phương.

Đồng chí bày tỏ mong muốn cử tri và Nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ để các ứng cử viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các ứng cử viên tặng quà cho Tổ dân phố Quang Trung 2.

Hội nghị được tiến hành công khai, đúng quy định. 100% cử tri tham dự hội nghị thống nhất tín nhiệm và đồng ý giới thiệu 6 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hà