Cử tri Tổ dân phố Bình Minh thống nhất giới thiệu 22 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 5/2, tại Tổ dân phố Bình Minh, phường Hạc Thành, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 22 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu và ứng cử đại biểu HĐND dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi các ứng cử viên đang công tác; lãnh đạo phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Bình Minh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 22 người được giới thiệu ứng cử, có 6 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 16 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Trong đó, 6 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính; Lê Minh Hoàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn; Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long.

Cử tri Tổ dân phố Bình Minh phát biểu ý kiến.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Tổ dân phố Bình Minh bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Nhiều ý kiến đánh giá, các ứng cử viên đều có lối sống giản dị, hòa đồng, đoàn kết với Nhân dân trong khu phố; bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình công tác, cống hiến lâu dài, giữ nhiều cương vị quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện cơ quan có ứng cử viên công tác phát biểu tại hội nghị.

Cử tri gửi gắm kỳ vọng, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt 22 ứng cử viên, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Cử tri Tổ dân phố Bình Minh biểu quyết thống nhất giới thiệu 22 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 22 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tô Hà