Cử tri Tổ dân phố Ái Sơn 2 thống nhất giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Linh Hương
Chiều 5/2, tại Tổ dân phố Ái Sơn 2, phường Hạc Thành, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 8 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi các ứng cử viên đang công tác; lãnh đạo phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Ái Sơn 2.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Trong 8 người được giới thiệu ứng cử, có 3 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và 5 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Cử tri Tổ dân phố Ái Sơn 2 phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Tổ dân phố Ái Sơn 2 đã phát biểu ý kiến nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ với Nhân dân nơi cư trú của các ứng cử viên. Các ý kiến thể hiện sự đồng tình, tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử, đồng thời gửi gắm kỳ vọng, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, luôn gần dân, sát dân, tham gia giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí khẳng định, việc được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 8 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Linh Hương

