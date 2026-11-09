Cử tri kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông và giải quyết các vấn đề dân sinh

Sáng 9/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định, đã tiếp xúc cử tri các xã Yên Trường và Quý Lộc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Yên Trường và Quý Lộc.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri xã Yên Trường phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được, cử tri các xã Yên Trường và Quý Lộc kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng Quốc lộ 47 và các tuyến đường tỉnh 516C, 516D; nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 45 nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn.

Cử tri cũng đề nghị có cơ chế phân cấp, bố trí nguồn lực duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã; sớm chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong quá trình quản lý và thực hiện nghĩa vụ của người dân.

Cử tri các xã Yên Trường và Quý Lộc dự hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ công tác hội người cao tuổi cấp xã; quan tâm hỗ trợ cán bộ thôn thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường học sau sáp nhập để có phương án đầu tư, sửa chữa phù hợp, đáp ứng yêu cầu dạy và học...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tiếp thu ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cũng đề nghị các địa phương quan tâm rà soát, phối hợp xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lê Hợi