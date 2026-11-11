Cử tri các xã miền núi kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng, chế độ chính sách

Sáng 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Tú; Vũ Thị Thu, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy đã tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri xã Cẩm Thạch đề nghị HĐND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng dân sinh bắc qua sông Mã cho Nhân dân thôn Thành Tân đi lại thuận tiện hơn; đầu tư xây dựng bờ kè sông Mã phần hạ lưu Thủy điện Cẩm Thủy 1 đoạn qua thôn Bình Thanh đã sạt lở cách nhà dân 5-10m.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Về chế độ, chính sách và an sinh xã hội, cử tri xã Cẩm Thạch đề nghị tỉnh quan tâm bố trí phụ cấp đối với chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, góp phần động viên cán bộ hội yên tâm công tác. Cử tri xã Cẩm Thủy kiến nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn.

Cử tri xã Cẩm Vân đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 518 đi 518B. Đây là tuyến đường chính Nhân dân các xã Cẩm Yên, Cẩm Vân cũ đến UBND xã để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính nhưng đường chật hẹp, xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Cùng với đó, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ kinh phí để các thôn xây mới nhà văn hóa đủ diện tích, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và hội họp của Nhân dân sau sáp nhập thôn.

Cử tri xã Cẩm Thạch phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Cẩm Tân đề nghị UBND tỉnh đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 217 từ Km41+800 đến Km42+500, đồng thời bổ sung hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, vạch qua đường, đèn cảnh báo và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an toàn giao thông. Nâng cấp tuyến đường Cẩm Phú - Cẩm Long (đoạn Quốc lộ 217 gần cầu Eo Lê đến trụ sở Đảng ủy xã) đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước trên Tỉnh lộ 523C đoạn qua thôn Minh Long, tránh tình trạng ngập úng kéo dài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các xã gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Đối với một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết do các nguyên nhân khách quan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên mong muốn cử tri chia sẻ, thấu hiểu với những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Riêng đối với những vấn đề bức xúc, cấp bách, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, đồng chí đề nghị lãnh đạo các xã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để sớm có phương án giải quyết.

Đồng chí khẳng định sẽ đồng hành cùng các địa phương trong quá trình tham mưu, phối hợp, để các kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời chủ động rà soát, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2027, bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Tố Phương