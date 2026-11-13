COP31 huy động hơn 480 triệu USD cho nỗ lực cắt giảm khí methane

Hơn 480 triệu USD tài trợ mới được công bố tại Hội nghị lần thứ 31 Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đẩy nhanh nỗ lực cắt giảm khí methane và các khí gây ô nhiễm khí hậu khác. Cùng với việc huy động nguồn lực tài chính, các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển những cam kết trong Thỏa thuận Paris thành hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về methane và các khí nhà kính không phải CO2 ngày 12/11, các tổ chức thiện nguyện công bố khoản tài trợ mới hơn 480 triệu USD cho các chương trình giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, xử lý chất thải, giao thông và hệ thống làm mát. Theo Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC), kể từ khi Cam kết toàn cầu về methane được khởi động năm 2021, các tổ chức thiện nguyện đã giải ngân hơn 530 triệu USD cho mục tiêu này.

Cũng tại hội nghị, Anh công bố bổ sung 25 triệu USD để mở rộng chương trình hỗ trợ giảm phát thải các chất gây ô nhiễm khí hậu tới 7 quốc gia, gồm Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Fiji, Morocco, Pakistan, Philippines và Uzbekistan. Chương trình hiện có tổng vốn cam kết 50 triệu USD, hướng tới hỗ trợ 30 quốc gia đang phát triển vào năm 2030.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận định ít nhất 75% lượng methane phát thải từ hoạt động nhiên liệu hóa thạch có thể được cắt giảm bằng công nghệ hiện có. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết tổ chức này đang triển khai các chương trình giảm methane tại 45 quốc gia, với mục tiêu cắt giảm 11 triệu tấn khí thải và mang lại lợi ích cho hơn 160 triệu người.

Trong tuyên bố ngày 12/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đánh giá những cam kết chính trị tại COP31 là tín hiệu tích cực đối với việc thực hiện Thỏa thuận Paris. Ông nhấn mạnh các ưu tiên gồm điện khí hóa, phát triển công nghiệp xanh, tài chính khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng trước thiên tai. Ông cũng kêu gọi các quốc gia duy trì hợp tác, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Các đại biểu nhấn mạnh việc giảm phát thải methane cần được thực hiện song song với cắt giảm khí CO2, đồng thời huy động sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. COP31 diễn ra tại Antalya từ ngày 9-20/11/2026, với Thổ Nhĩ Kỳ giữ cương vị chủ tịch hội nghị và Australia điều phối các cuộc đàm phán chính thức.

Lê Hà.