Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển

Sáng 15/11, Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày sáp nhập Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa (15/11/1996 - 15/11/2026) và 23 năm thành lập Công ty Cổ phần Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa (15/11/2003 - 15/11/2026).

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Tiền thân là Công ty Xây lắp Điện - Nước thuộc Sở Xây dựng và Công ty Điện lực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 15/11/1996, hai đơn vị được sáp nhập, lấy tên là Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, Công ty đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây lắp điện, phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực với 6 đơn vị thành viên. Năm 2005, đơn vị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 1.180 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu đạt hơn 1.031 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty chú trọng công tác an sinh xã hội, với tổng kinh phí từ thiện, hỗ trợ cộng đồng hơn 13,5 tỷ đồng; kinh phí khuyến học, khuyến tài dành cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trên 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động; đồng thời khẳng định thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu phát triển của ngành điện.

Ra mắt Tổ Công nghệ và Chuyển đổi số Công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa.

Lãnh đạo Công ty trao quà tri ân.

Dịp này, Công ty ra mắt Tổ Công nghệ và Chuyển đổi số, tập trung ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, trọng tâm là xây dựng bản đồ trực tuyến lưới điện hạ thế nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh điện.

Lãnh đạo Công ty cũng trao quà tri ân các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

Mai Nhung