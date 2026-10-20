Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tôn vinh nữ cán bộ, người lao động

Sáng 20/10, Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), đồng thời sơ kết phong trào nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động 9 tháng năm 2026.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao quà tri ân nữ cán bộ nguyên là người lao động của đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của lao động nữ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

Hiện Công ty có 77 lao động nữ trong tổng số 341 người, chiếm hơn 22,5%. Ở các vị trí công tác, nữ cán bộ, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty đạt giá trị sản xuất 1.140 tỷ đồng, doanh thu 1.132 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 4,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng. Những kết quả này có sự đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, người lao động thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hưởng ứng các phong trào thi đua, tiêu biểu như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tiêu biểu xuất sắc”.

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa chúc mừng nữ cán bộ, lao động Công ty.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ban Nữ công phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi và khen thưởng con em người lao động có thành tích học tập tốt.

Thời gian tới, Ban Nữ công tiếp tục vận động nữ cán bộ, người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao quà chúc mừng nữ cán bộ và Công đoàn Công ty.

Nhân dịp này, đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng nữ cán bộ, người lao động Công ty. Công ty cũng trao quà tri ân nữ cán bộ, người lao động đang công tác và các nữ cán bộ từng làm việc tại đơn vị.

Mai Nhung