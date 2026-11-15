Công tác xã hội trong thời đại mới - Cơ hội, thách thức và triển vọng nghề nghiệp

Chiều 15/11, Bộ môn Xã hội học - Công tác xã hội, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tọa đàm “Công tác xã hội trong thời đại mới - Cơ hội, thách thức và triển vọng nghề nghiệp”, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà tuyển dụng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội cùng gần 300 sinh viên ngành công tác xã hội.

Các đại biểu và sinh viên dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về xu hướng phát triển, yêu cầu chuyên môn và nhu cầu nhân lực ngành công tác xã hội. Trong đó, TS. Nguyễn Hồng Kiên, Phó Trưởng Khoa Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày chuyên đề “Phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới: Chính sách, chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực”, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về định hướng phát triển và yêu cầu chuyên nghiệp hóa nghề trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về xu hướng phát triển Ngành Công tác xã hội.

Từ góc độ thực tiễn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác xã hội trong nhiều lĩnh vực như y tế, phát triển cộng đồng, trường học, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những chia sẻ từ môi trường làm việc thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ người bệnh, kết nối các nguồn lực cộng đồng, đồng hành cùng trẻ em có nhu cầu đặc biệt và góp phần thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Giảng viên và sinh viên Ngành Công tác xã hội tham gia tọa đàm.

Điểm đáng chú ý của tọa đàm là hoạt động giao lưu, đối thoại giữa chuyên gia, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên. Nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như cơ hội thực tập, tuyển dụng tại các tổ chức phi chính phủ; yêu cầu về ngoại ngữ, kỹ năng mềm; nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công tác xã hội trường học, giáo dục đặc biệt cũng như những khó khăn khi vận dụng kiến thức được trang bị tại giảng đường vào môi trường làm việc thực tế.

Thông qua chương trình, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, định hướng học tập, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; đồng thời góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực công tác xã hội.

Hoàng Mai