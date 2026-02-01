Hotline: 0822.173.636   |

Công đoàn xã Hà Trung tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/2, Công đoàn xã Hà Trung tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ngày 1/2, Công đoàn xã Hà Trung tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác công đoàn trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn xã Hà Trung đã trao 69 suất quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay đoàn viên thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của tổ chức công đoàn, góp phần giúp người lao động đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn, giữa NLĐ với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình, Công đoàn xã Hà Trung tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy, đồng hành cùng đoàn viên, NLĐ, tạo động lực để đoàn viên yên tâm công tác, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Huê

