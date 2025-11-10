Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 14 năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 33/CĐ-UBND gửi các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 14 năm 2025.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 14 phát lúc 11h00 ngày 10/11/2025. Ảnh: nchmf

Sáng sớm ngày 10/11/2025, bão FUNG-WONG đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Hồi 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 10/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với bão trên biển Đông; để chủ động ứng phó với cơn bão số 14, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND các xã, phường ven biển, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 15,0 - 21,0 độ Vĩ 2 Bắc; Phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP