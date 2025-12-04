Công chức đi làm cách nhà từ 30km được thuê nhà ở công vụ

Công chức đi làm cách nhà từ 10km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và từ 30km trở lên tại khu vực còn lại được thuê nhà ở công vụ.

Ngày 3/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 45/2025 của Thủ tướng quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê chung cư.

Theo quy định, đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức do phải di chuyển chỗ làm đến trung tâm chính trị - hành chính mới tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Để được thuê nhà ở công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) mà có khoảng cách theo chiều dài giao thông đường bộ ngắn nhất từ nhà đến địa điểm làm việc (gồm: trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức) từ 10km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo và từ 30km trở lên tại khu vực còn lại.

Về tiêu chuẩn diện tích và trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, quyết định của Thủ tướng quy định Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ.

Gồm: Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45m2 đến dưới 60m2 được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau (phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia); Căn nhà có diện tích sử dụng từ 48m2 đến dưới 60m2 được xây dựng theo kiểu nhà 1 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín.

Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ nêu trên là 120 triệu đồng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện Quyết định này.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố còn có nhiệm vụ chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, chuyển đổi công năng quỹ nhà dôi dư sang nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng quỹ nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức khoảng 260.667 m2, trong đó có 7 biệt thự công vụ với diện tích 1.890 m2, 3.462 căn nhà liền kề với diện tích 166.421 m2, 1.688 căn hộ chung cư với diện tích 92.356 m2, đáp ứng cho khoảng 4.500 cán bộ, công chức. Theo báo cáo của 23 địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhu cầu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 45.000 người.

Theo VTC News