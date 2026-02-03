Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Quế giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Sáng 3/2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho đồng chí Đỗ Đức Quế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Đây là niềm vui, niềm vinh dự đối với cá nhân đồng chí Đỗ Đức Quế, đồng thời cũng là trách nhiệm quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tin tưởng giao phó.

Đồng chí Đỗ Đức Quế là cán bộ lãnh đạo trẻ, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản và trải qua nhiều cương vị công tác, từ cán bộ giáo viên trường THPT, đến chuyên viên, Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ và sau đó đồng chí tiếp tục giữ cương vị Phó Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Trung học, Giáo dục Phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí cũng nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều đóng góp, thành tích nổi bật trong quá trình công tác.

Là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, những năm qua, giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song yêu cầu giai đoạn tới đặt ra rất lớn, đồng chí Đầu Thanh Tùng đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm quản lý; xây dựng tập thể lãnh đạo Sở đoàn kết, thống nhất; làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp căn cơ, bền vững để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trọng tâm là triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý ngành trong điều kiện thực hiện hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo phải tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và chuyên môn giáo dục thông suốt, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, dạy học, thi cử, tuyển sinh, thu - chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà gắn với phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền; quan tâm giáo dục dân tộc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý giáo dục; chuẩn hóa dữ liệu, quy trình quản lý, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị nhà trường và hỗ trợ dạy học, nâng cao hiệu quả điều hành, tính minh bạch.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng đề nghị tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, đồng hành, hỗ trợ Giám đốc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Đức Quế bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác cá nhân mà còn là sự thể hiện niềm tin, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo đối với ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Quế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Quế.

Trên cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đỗ Đức Quế cam kết nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo Sở xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh và sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn tỉnh, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thanh Hóa phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Hiếu