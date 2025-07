Công an Thanh Hóa gấp rút di dời người dân đến nơi an toàn

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo toàn lực lương tổ chức trực 24/24 giờ để chủ động triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Lực lượng Công an toàn tỉnh, nhất là Công an các xã, phường đang dốc toàn lực thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, để ứng phó với các tình huống do bão gây ra.

Dù đường sá đi lại khó khăn, lực lượng chức năng xã Mường Lý vẫn khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.

Khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn

Các xã miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, khi mưa bão diễn ra, ngoài phải đối mặt với dông, lốc, người dân còn phải đối phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây nguy hiểm, đe dọa đến sự an toàn tính mạng, tài sản.

Để chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra, cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn, Công an các xã miền núi, biên giới chủ động rà soát, triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, lực lượng chức năng cương quyết cưỡng chế, buộc phải sơ tán để phòng, tránh rủi ro có thể xảy ra.

Ngay trong đêm 21/7, lực lượng chức năng nhanh chóng di dời người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại xã Tam Chung, qua kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, có 21 hộ với 120 khẩu ở các bản Suối Lóng, Suối Phái, Cân, Tân Hương nằm trong khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Mường Lý, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di dời 131 hộ với 676 khẩu ở các bản Ún, Trung tiến 1, Xì Lồ, Trung Thắng, Xa Lung, Sài Khao đến các địa điểm an toàn.

Người dân bản Muỗng, xã Trung Hạ ở nơi tránh trú bão.

Tại xã Trung Hạ lực lượng chức năng cũng hỗ trợ, di dời 39 hộ, 186 nhân khẩu ở bản Muỗng, nơi có nhiều nguy hiểm, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân. Cấp ủy chính quyền, các lực lượng chức năng đã dựng những căn lán tạm để người dân trú mưa, tránh gió...

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" - Chuẩn bị sẵn sàng trong các tình huống

Để công tác phòng chống bão lũ đạt hiệu quả cao nhất, sự đồng lòng và chủ động của người dân là yếu tố then chốt. Nhận thức rõ điều đó, Công an các xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai. Cán bộ, chiến sĩ đã cập nhật về diễn biến của cơn bão số 3, những nguy hiểm tiềm ẩn của sạt lở và tầm quan trọng của việc chủ động chằng chống nhà cửa, di dời vật nuôi đến nơi an toàn, đặc biệt là chuẩn bị các vật dụng cần thiết để ứng phó khi tình huống xảy ra.

Công an xã Trung Hạ phối hợp dựng lán tạm để người dân có chỗ sinh hoạt, tránh trú bão.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân di chuyển tài sản, vật nuôi, đảm bảo mọi người dân trong vùng nguy hiểm đều được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, tránh xa khu vực nguy hiểm.

