Công an huyện Thạch Thành nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả ngập lụt

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, huyện Thạch Thành có 231 nhà dân ở 7 xã, thị trấn bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Công an huyện Thạch Thành đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại một số xã, thị trấn bị ngập lụt, lực lượng Công an đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương sử dụng thuyền, xuồng máy hỗ trợ sơ tán người và tài sản từ vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Đồng thời vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men đến cho bà con Nhân dân.

Tại các tuyến giao thông xung yếu, lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng, bố trí các tổ, chốt tuần tra, hướng dẫn giao thông để cảnh báo và hỗ trợ người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Công an xã Thành Trực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình thu dọn, di dời tài sản.

Lực lượng Công an huyện Thạch Thành vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ các hộ bị ngập lụt.

Lực lượng Công an phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức hỗ trợ mì tôm, nước uống cho người dân.

Công an xã Thạch Tượng “xuống đồng” giúp dân “cứu lúa”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết: Hiện nay, Công an huyện Thạch Thành đã chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các phương án hỗ trợ, giúp đỡ Nhân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Quốc Hương