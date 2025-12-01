Có thể xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 12

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 12/2025, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết trong tháng, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để tránh trú bão. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đề cập đến tình hình mưa và tổng lượng mưa, bà Trần Thị Chúc cho rằng tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12).

Trong tháng 12, tổng lượng mưa tại các các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An phổ biến từ 10-25mm, thấp hơn từ 10-20mm so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 30-80mm, thấp hơn từ 30-50mm so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa từ 250-450mm, có nơi trên 550mm (phổ biến cao hơn từ 15-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ).

Tổng lượng mưa tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 30-60mm, phổ biến cao hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng phía Bắc có nơi thấp hơn, tổng lượng mưa khu vực Nam Bộ phổ biến từ 40-80mm, phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh,” bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại có nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao phía Bắc có khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 11/2025, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Cũng trong tháng đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa với 3 đợt mưa diện rộng (từ ngày 31/10-4/11, 8-10/11 và từ ngày 17-19/11).

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk đã xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng (từ ngày 23/10-3/11, 6-7/11 và từ ngày 16-20/11). Trong các đợt mưa lớn, tại nhiều nơi đã ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ./.

