Cơ giới hóa trong chăn nuôi - giải pháp cho nông nghiệp hiện đại

Nhận thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, khó ứng dụng cơ giới hóa (CGH) vào sản xuất, anh Lê Tuấn Anh, xã Xuân Du đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà đẻ trứng quy mô lớn. Chia sẻ về quyết định này, anh Tuấn Anh cho biết: “Do nuôi gà đẻ trứng với mật độ lớn, lại nuôi trong lồng nên nếu không có diện tích rộng xây chuồng trại, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải thì dễ gây ô nhiễm môi trường cũng như khiến gà mắc bệnh tâm lý. Để hạn chế nhân công ra vào trang trại, tôi đã đầu tư hệ thống máy móc cho ăn, uống nước tự động, chú trọng hệ thống tăng chỉnh nhiệt độ với quạt gió do mật độ nuôi lớn.

Người chăn nuôi xã Quý Lộc sử dụng máy phun thuốc sát trùng công suất lớn.

Trong quá trình chăn nuôi, tôi luôn ưu tiên công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng tiêu độc, khử trùng, thu gom xử lý chất thải. Sau mỗi lứa nuôi, công nhân sẽ dành 15 ngày để hong khô trấu đã sử dụng, sử dụng các loại máy phun thuốc sát trùng công suất lớn, máy phun rửa, đẩy khí nóng làm khô nền chuồng và để thời gian chuồng giãn cách theo quy định, sau rồi mới thả lứa mới”.

Theo anh Tuấn Anh, việc ứng dụng máy móc vào quá trình chăn nuôi đã giảm chi phí thuê nhân công từ 7 người xuống còn 4 người, hạn chế thức ăn rơi vãi, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, trứng có chất lượng cao. Hiện nay, sản phẩm trứng từ trang trại của anh Tuấn Anh được cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh.

Cũng theo ông Lê Văn Quyền, người chăn nuôi lợn xã Đông Thành cho biết: "Các loại máy móc không chỉ giúp người chăn nuôi tiết kiệm nhiều chi phí mà còn hỗ trợ tối ưu cho việc chăm sóc đàn lợn. Đơn cử như nếu cho ăn thủ công, thì nhân công phải đổ thức ăn vào máng theo cách thô sơ, mất rất nhiều thời gian, vật nuôi cũng không được ăn đúng giờ, đúng lượng. Còn với hệ thống cho ăn tự động, vào giờ cố định, toàn bộ đàn lợn sẽ được cho ăn cùng lúc theo đúng, đủ khẩu phần của từng giai đoạn sinh trưởng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5.000 máy nghiền trộn thức ăn chăn nuôi, 96 máy vắt sữa bò, 113 máy dọn vệ sinh chuồng trại, 42 máy xới đệm lót sinh học, 164 máy phát điện chạy bằng khí sinh học, 531 máy ấp, nở trứng gia cầm, 2.723 hệ thống thiết bị cấp nước thức ăn chăn nuôi tự động, 1.050 hệ thống sưởi ấm và làm mát chuồng trại; tỷ lệ trang trại chăn nuôi lợn, gà có hệ thống chuồng kín, chuồng mát, điều hòa ẩm độ, máng ăn uống tự động đạt 65%... Các hệ thống cho ăn, uống nước tự động, máy vắt sữa... đã làm giảm đáng kể sức lao động thủ công và chi phí sản xuất. Nhờ đó, người chăn nuôi có thể kiểm soát tốt khẩu phần ăn, hạn chế thất thoát thức ăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành giảm giúp sản phẩm chăn nuôi có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường. Bên cạnh lợi ích kinh tế, CGH còn mang lại hiệu quả kỹ thuật rõ rệt. Chuồng trại hiện đại được trang bị hệ thống thông gió, làm mát, sưởi ấm, phần mềm quản lý... giúp duy trì điều kiện sống ổn định cho vật nuôi, phát hiện sớm dịch bệnh, giảm tỷ lệ chết và nâng cao an toàn sinh học. Các công nghệ xử lý chất thải như hầm biogas, máy tách phân, chế phẩm sinh học giúp giảm ô nhiễm môi trường, tận dụng chất thải để tạo ra năng lượng và phân bón hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững. Nhất là, CGH đang tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong nông nghiệp thông qua việc quản lý đàn vật nuôi bằng dữ liệu số giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và yêu cầu khắt khe của thị trường.

Tuy nhiên, với thực tế ngành chăn nuôi tại các địa phương, để khuyến khích người dân áp dụng CGH vào chăn nuôi, các địa phương cần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hệ thống tiêu, thoát nước; hình thành các khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng CGH; khuyến khích người dân chủ động đầu tư mua sắm các loại máy móc, áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền lợi ích khi áp dụng CGH để phát triển chăn nuôi hiện đại; chú trọng đào tạo trang bị kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn và người chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu sử dụng trang thiết bị hiệu quả; lựa chọn thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, tăng cường thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào chăn nuôi theo chuỗi.

Bài và ảnh: Lê Ngọc