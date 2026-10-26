Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng những bước phát triển mới

Chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra những định hướng hợp tác mới, tăng cường gắn kết Việt Nam với châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác châu Âu, tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu cả ở cấp độ song phương và khu vực.

Thành quả nổi bật của chuyến thăm là đã nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về định hướng chiến lược.

Với nhiều người Việt Nam, Đan Mạch đã trở nên gần gũi từ những trang cổ tích Andersen, đó là câu chuyện chú lính chì dũng cảm, cô bé bán diêm với những ước mơ bình dị.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, hạt mầm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã được gieo từ những trang cổ tích và cùng với đó, cách đây 55 năm, năm 1971, khi Việt Nam còn đang trải qua giai đoạn chiến tranh ác liệt, Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự đồng hành trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ: “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai”.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu bước chuyển có tính chất lịch sử với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, cũng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Đan Mạch và sự coi trọng của Đan Mạch đối với Việt Nam; mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu cả ở cấp độ song phương và khu vực.

Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những tình cảm chân thành.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết lãnh đạo và nhân dân Đan Mạch đã đón tiếp trọng thị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn, với nhiều biệt lệ. Nước bạn đã cử máy bay lên hộ tống khi Đoàn vào Đan Mạch, đồng thời tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, kết quả nổi bật đầu tiên là qua những cuộc trao đổi sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đan Mạch, hai bên đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị và củng cố khuôn khổ quan hệ chính trị, nhất là nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Với tuyên bố Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đan Mạch trở thành nước thứ hai của Liên minh châu Âu có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đan Mạch cũng định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, là đầu cầu chiến lược ở Đông Nam Á.

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhà vua Frederik X, Thủ tướng Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo Đan Mạch đều bày tỏ sự khâm phục những thành tựu phát triển của Việt Nam và hết sức coi trọng những định hướng, tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phía Đan Mạch cũng bày tỏ sự hứng khởi về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, nhất là đối với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, có hai bài học lớn được rút ra: Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới. Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác chiến lược xanh (2023), hai nước cần một ’mô hình hợp tác mới' toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam”.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là Việt Nam khẳng định vị thế là đối tác hàng đầu của Đan Mạch về phát triển xanh, bền vững, đặc biệt trên các lĩnh vực vận tải cảng biển xanh, thông minh, năng lượng tái tạo, đồng hành nâng cao năng lực tự chủ, tạo các động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc. Hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo sẽ được nâng lên tầm cao mới. Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới.

Tại diễn đàn kết nối doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh ba nội dung quan trọng. Đó là chuyển từ đầu tư tại Việt Nam sang đầu tư cùng Việt Nam; từ sản xuất tại Việt Nam sang nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam; từ tăng trưởng sang tăng trưởng xanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam. Lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của đất nước, người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tôi đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ nhìn Việt Nam như một địa điểm sản xuất hay một thị trường tiêu thụ, mà hãy nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn: một cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và một thị trường tiêu dùng năng động của khu vực; một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X cho biết Đan Mạch luôn có những đối tác đầu tư về công nghệ, đổi mới sáng tạo và rất sẵn sàng làm việc với phía Việt Nam. Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở châu Âu của Việt Nam, đồng thời nhận thấy dư địa tiềm năng hợp tác với Việt Nam còn rất lớn, nhất là trong nâng cao hiệu suất năng lượng, logistics, các giải pháp sinh học và y tế.

Hầu hết các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đan Mạch đều có sự tham gia của Nhà vua Frederik X. Những tiến bộ của Đan Mạch về vật lý lượng tử, vật lý hạt, thiên văn học, khí hậu - địa vật lý và lý sinh, cùng những công trình mang tầm nhìn quy hoạch dài hạn, vừa mở không gian phát triển, vừa ứng phó biến đổi khí hậu, đã được chia sẻ với những người bạn đến từ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Với nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước.

Đặc biệt, giờ đây, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân và nay tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực trọng tâm khác.

Người Đan Mạch có câu: “Khi nhiều người cùng chung vai, gánh nặng sẽ hóa nhẹ nhàng”. Người Việt Nam cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Ông Nils Bull, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam, cho rằng Việt Nam không phụ thuộc một chiều vào các dự án của Đan Mạch và đã là một quốc gia rất thịnh vượng. Ông bày tỏ tình cảm yêu mến Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với Hội là tìm hiểu cần làm gì để tiếp tục tăng cường tình hữu nghị giữa người dân Việt Nam và người dân Đan Mạch.

Bà Trine Glue Doan, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên WWF, cho rằng quan hệ giữa hai nước không chỉ là việc Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam như trước đây mà hiện nay đã cân bằng hơn. Đan Mạch giúp Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng giúp Đan Mạch. Đây là quan hệ giữa hai người bạn cùng đồng hành, không chỉ là một bên giúp đỡ bên kia. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tăng cường, kéo dài và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Tại Đại học Copenhagen, ngôi trường có gần 550 năm lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những định hướng lớn để Việt Nam - Đan Mạch cùng viết tiếp câu chuyện tương lai, bởi cả hai quốc gia đều tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để chúng ta tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc”.

Đối với Việt Nam, quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) có vị trí đặc biệt mang tính cấu trúc. EU là đối tác chiến lược sớm đồng hành cùng Việt Nam từ những ngày đầu Đổi mới. Việt Nam tự hào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mạng lưới hợp tác toàn diện nhất với EU, bao gồm tám cơ chế hợp tác, và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hoặc toàn diện với 11 nước thành viên.

Sự ra đời của Liên minh châu Âu là dấu mốc vĩ đại của thế kỷ XX. Đó là bài học truyền cảm hứng về năng lực vượt qua lịch sử, chấp nhận khác biệt để kiến tạo tương lai chung - một triết lý rất gần gũi với dân tộc Việt Nam.

Trong chuyến thăm lần đầu tiên tới Liên minh châu Âu trên cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với cả Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Điểm đáng chú ý trong các cuộc làm việc là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Ngày nay, EU không chỉ là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ hàng đầu mà còn tiên phong định hình các tiêu chuẩn quốc tế và quy chuẩn quản trị toàn cầu, từ kinh tế xanh, kinh tế số đến trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đánh giá cao hướng đi “Tự chủ chiến lược” của EU - nơi châu Âu tự chủ về an ninh kinh tế nhưng kiên định cam kết với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Đối với Việt Nam, quan hệ với EU có vị trí đặc biệt mang tính cấu trúc. Hợp tác với EU không đơn thuần là một mối quan hệ đối ngoại thông thường, mà là trụ cột mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với tư duy đa phương hóa, đa dạng hóa và con đường phát triển tự chủ của Việt Nam".

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trước mắt là tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, kể cả quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Với vị thế là một trong những quốc gia Đông Nam Á hợp tác toàn diện nhất với EU và đang đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò ’mô hình thử nghiệm' và cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN - EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục”.

Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu, cho rằng quan hệ giữa hai bên không chỉ có thương mại mà còn có quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác an ninh. Hai bên đã nâng cấp quan hệ đối tác vào đầu năm nay, do đó cần có các hình thức đối thoại để củng cố quan hệ đối tác chiến lược này, trong đó có thể tổ chức đối thoại thường xuyên hơn.

Thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Vương quốc Bỉ sở hữu di sản ngoại giao vô giá: nghệ thuật dung hòa khác biệt và xây dựng đồng thuận. Năng lực quản trị sự đa dạng đã biến nơi đây thành biểu tượng của tinh thần “Thống nhất trong đa dạng” - triết lý cốt lõi mà EU, ASEAN và cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm trong thế giới biến động hiện nay.

Việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức trong chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Nhà vua Bỉ Philippe, Thủ tướng Bart De Wever và lãnh đạo Nghị viện Bỉ, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, cho biết cả Việt Nam và Bỉ đều mong muốn sản xuất nhiều sản phẩm hoàn chỉnh hơn, chứ không chỉ dừng ở nguyên liệu thô. Việt Nam có nhu cầu phát triển thêm những cảng logistics thông minh như các cảng của Bỉ. Đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo cũng là những lĩnh vực hai bên có thể hợp tác. Bên cạnh việc doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam, phía Bỉ cũng mong muốn Việt Nam đầu tư vào Bỉ.

Giáo sư Guy Nagels, Đại học Tự do Brussels (VUB), Bỉ, cho biết hai bên đã có những bước đi cụ thể thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là bước khởi đầu rất tốt. Ông cũng đánh giá tích cực việc Việt Nam ngày càng mở cửa hợp tác với các nước châu Âu, đồng thời chào đón các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của chuyến thăm là các cuộc làm việc không chỉ diễn ra ở cấp liên bang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn có các cuộc trao đổi với lãnh đạo các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết sâu rộng cho hợp tác song phương.

Cùng với đó, Đoàn tìm hiểu các mô hình phát triển, dự án hạ tầng chiến lược của Bỉ như Cảng Antwerp - Bruges, cảng lớn thứ hai châu Âu và là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Đây là nơi có nhiều kinh nghiệm phát triển mà Việt Nam có thể học hỏi trong bối cảnh quyết tâm trở thành một quốc gia biển mạnh.

Ông Diego Aponte, Chủ tịch Tập đoàn Vận tải biển MSC, khẳng định tập đoàn tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của Việt Nam. MSC đã hiện diện tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ và tin tưởng sẽ tiếp tục đóng góp vì một Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai. Ông cho biết cảng đang được đề cập là cảng chủ lực của tập đoàn, đồng thời là mô hình MSC mong muốn nhân rộng tại Việt Nam.

Trong cuộc tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của châu Âu và Bỉ, cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn hơn vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây chính là thời điểm để đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Bỉ và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: “Tôi mong rằng khi chúng ta gặp lại, điều được nhắc tới không chỉ là các cuộc đối thoại tốt đẹp hay các văn kiện đã ký, mà là những dự án đã khởi động, những dòng vốn đã đi vào nền kinh tế, những công nghệ đã được chuyển giao, những doanh nghiệp Việt Nam đã được nâng chuẩn, những việc làm chất lượng cao đã được tạo ra và những chuỗi giá trị mới đã hình thành giữa Việt Nam và châu Âu. Bây giờ là lúc chúng ta chuyển những nền tảng đó thành một quan hệ đầu tư sâu sắc hơn, xanh hơn, số hóa hơn, có tiêu chuẩn cao hơn và thực chất hơn về kết quả”.

Ông Benjamin Pestieau, Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB), cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực sự cần thiết để thấu hiểu thực tế, những người bạn và mối quan hệ giữa hai bên. Theo ông, các bên có thể tìm hiểu mọi thứ từ xa nhưng sẽ học hỏi được nhiều điều hơn thông qua tiếp xúc trực tiếp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thông qua các diễn đàn kinh tế và thương mại, những kế hoạch sắp triển khai trong thời gian tới của các doanh nghiệp Đan Mạch, Bỉ và EU đã lên tới khoảng 20 tỷ euro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chính giới của Liên minh châu Âu, Đan Mạch, Bỉ đều nhất trí hai bên sẽ xây dựng những kế hoạch cụ thể. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc biến những điều kiện đạt được qua các hoạt động đối ngoại cấp cao thành nguồn lực thực sự, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Thành công nổi bật của chuyến thăm các đối tác châu Âu lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị mà còn mở ra những không gian mới. Để biến tầm nhìn thành hành động, từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác, một trong những nền tảng quan trọng là mối quan hệ đã được xây dựng bền vững qua thời gian, những hạt mầm đã được gieo từ hàng chục năm về trước, đó là sự gắn kết về văn hóa và những kỷ niệm.

Nhà vua Frederik X cho biết Hoàng gia Đan Mạch lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp với Việt Nam, trong đó thân phụ của Nhà vua có nhiều năm đầu đời sống tại Hà Nội. Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng tủ sách Việt Nam với mong muốn giới thiệu một cách gần gũi, sinh động về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua những trang sách.

Những câu chuyện về cô bé bán diêm, chú lính chì dũng cảm trong truyện cổ tích Andersen ở lại trong ký ức tuổi thơ, nhắc mỗi người biết thương yêu, biết gìn giữ hy vọng, biết quan tâm đến những số phận kém may mắn, biết vươn lên trong gian khó. Những câu chuyện cổ tích Đan Mạch có nhiều điểm tương đồng với Sự tích cây vú sữa, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng của Việt Nam. Những hạt mầm đã được gieo từ hàng chục năm về trước và hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những kết quả quan trọng, nổi bật, các nhà lãnh đạo, học giả, doanh nghiệp châu Âu sẽ nhìn thấy ở Việt Nam một “quốc gia đối tác tin cậy” và một “mắt xích chiến lược” gắn kết hai châu lục Á - Âu.

Khi tầm nhìn được hiện thực hóa, quan hệ Việt Nam với EU, với Đan Mạch, với Bỉ sẽ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế - tri thức - công nghệ sống động nối liền Việt Nam với châu Âu. Đó chính là mẫu số chung cho thời đại mới: Đoàn kết trong đa dạng, song hành trong tôn trọng khác biệt, để cùng nhau viết nên một chương mới cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai châu lục.

Nguồn: https://vtv.vn/chuyen-tham-chau-au-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dinh-huong-nhung-buoc-phat-trien-moi-100261025203655191.htm