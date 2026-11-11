Chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân, phong trào vệ sinh môi trường (VSMT), chỉnh trang cảnh quan ở xã Thanh Quân đang từng bước đi vào nền nếp. Những việc làm thiết thực tại các thôn, bản góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên tại các thôn, bản trên địa bàn xã Thanh Quân.

Xác định VSMT là công việc cần thực hiện thường xuyên, xã Thanh Quân đã duy trì phong trào tổng vệ sinh vào thứ 5 hằng tuần. Hoạt động được triển khai tại các thôn, bản, cơ quan, trường học, trạm y tế và khu vực công cộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Tùy điều kiện thực tế, từng thôn chủ động lựa chọn những tuyến đường, khu vực cần tập trung vệ sinh, phân công công việc phù hợp. Qua đó, việc chỉnh trang cảnh quan được thực hiện thường xuyên hơn, hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng, cây cối mọc um tùm gây mất mỹ quan.

Điểm đáng ghi nhận trong phong trào VSMT ở Thanh Quân là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua những hoạt động phù hợp với từng đối tượng, các đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên cùng thực hiện những phần việc cụ thể, gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với sinh hoạt và đời sống hằng ngày.

Trong đó, Đoàn Thanh niên xã là lực lượng tích cực tham gia VSMT tại các tuyến đường, khu vực công cộng và điểm di tích lịch sử, văn hóa. Hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, các đoàn viên thanh niên đã tham gia phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, dọn dẹp khuôn viên tại các khu di tích lịch sử. Đồng thời, tham gia các hoạt động gắn với bảo tồn và phát triển cây trồng đặc trưng của địa phương. Vừa qua, lực lượng đoàn viên đã đóng được 660 bầu ươm cây chè mạn, phục vụ việc bảo tồn và mở rộng diện tích cây chè trên địa bàn. Đây là phần việc thiết thực, vừa tạo điều kiện để thanh niên tham gia lao động, vừa góp sức gìn giữ giống cây gắn bó với đời sống, sinh kế của người dân.

Đồng chí Vi Hồng Xướng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Quân cho biết, các hoạt động tình nguyện được Đoàn xã tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên những công việc có ích cho cộng đồng. Bên cạnh vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang các khu di tích, đoàn viên thanh niên còn tham gia những phần việc hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cũng có nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng cảnh quan khu dân cư. Tại thôn Thanh Xuân, mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai gắn với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”. Thông qua mô hình, hội viên được vận động thực hiện phân loại, thu gom rác thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nhà ở, sân vườn và khu vực sinh hoạt chung.

Điểm thiết thực của mô hình là đưa việc bảo vệ môi trường vào những công việc quen thuộc của mỗi gia đình. Thay vì chỉ tham gia khi có các đợt ra quân, hội viên phụ nữ được khuyến khích chủ động quét dọn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, thu gom rác đúng nơi quy định, không để rác thải tồn đọng quanh khu vực sinh sống. Từ sự gương mẫu của hội viên, phong trào từng bước được lan tỏa đến các thành viên trong gia đình và những hộ dân xung quanh.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc giữ gìn VSMT tại các thôn, bản vẫn cần sự quan tâm thường xuyên. Ở khu vực nông thôn, rác thải sinh hoạt, cây cỏ ven đường, rãnh thoát nước và những khu đất trống nếu không được quản lý, vệ sinh định kỳ dễ phát sinh tình trạng mất mỹ quan. Trong khi đó, ý thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều; việc thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

Từ thực tế đó, xã Thanh Quân chú trọng phát huy trách nhiệm của từng thôn, bản trong quản lý, giữ gìn VSMT. Các chi bộ, ban công tác mặt trận và tổ chức đoàn thể ở khu dân cư phối hợp vận động người dân tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa và những khu vực sinh hoạt chung. Cán bộ, đảng viên được khuyến khích gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình, người thân cùng tham gia. Đặc biệt, việc duy trì ngày tổng vệ sinh hằng tuần tạo điều kiện để các thôn, bản chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Những công việc như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải hay chăm sóc cây xanh được bố trí phù hợp với điều kiện từng khu dân cư.

Để phong trào thực sự bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, cần tiếp tục phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Mỗi thôn, bản có thể lựa chọn những phần việc phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong chăm sóc, vệ sinh các tuyến đường, khu vực công cộng; kịp thời nhắc nhở những trường hợp chưa thực hiện tốt. Đồng thời, quan tâm việc thu gom, xử lý rác thải sau mỗi đợt ra quân, tránh tình trạng rác được dọn từ nơi này nhưng lại tập kết không đúng quy định ở nơi khác.

Bài và ảnh: Trường Giang