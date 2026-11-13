Chuẩn hóa nhà trường vì mục tiêu chất lượng

Trước yêu cầu đổi mới việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia (CQG) được xác định là nền tảng cốt lõi. Trên nền tảng ấy, nhà trường sẽ có đủ điều kiện để đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô, trò Trường Tiểu học Thiệu Hóa phân hiệu Thiệu Long trong một giờ học chính khóa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuẩn hóa nhà trường, ngành giáo dục và các nhà trường đã triển khai nhiệm vụ này xuyên suốt trong từng năm học, từng giai đoạn bằng việc gắn đầu tư cơ sở vật chất với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và xây dựng đội ngũ nhà giáo. Theo đó, quy mô mạng lưới trường học ở các địa phương từng bước được quy hoạch khang trang, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 trường (Tiểu học Thiệu Long, Tiểu học Thiệu Phú và Tiểu học Thiệu Công), Trường Tiểu học Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chí trường đạt CQG nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Cô giáo Dương Thị Xuân, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Hóa, phụ trách phân hiệu Thiệu Long cho biết: “Trước khi sáp nhập cả 3 trường đều đã đạt CQG mức độ 2, tuy nhiên sau khi sáp nhập quy mô trường lớp nâng lên, hoạt động giáo dục cũng đặt ra những yêu cầu mới, do vậy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn về hạ tầng trường CQG mức độ 2. Trong đó, phân hiệu Thiệu Long được đầu tư nâng cấp khuôn viên sân trường và nhà bảo vệ; phân hiệu Thiệu Công cũng được nâng cấp khuôn viên sân trường và hệ thống tường rào. Điểm trường chính chuẩn bị khởi công xây dựng nhà đa năng, khu hiệu bộ, nhà bán trú".

Theo cô Xuân, việc đầu tư này vừa là sự tiếp nối thành quả sẵn có của cả 3 trường trước đây, vừa là bước đệm vững chắc để Trường Tiểu học Thiệu Hóa xây dựng môi trường giảng dạy học tập an toàn, thân thiện và hiện đại cho cả thầy và trò trong giai đoạn mới. Qua đó tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng niềm tin cùng sự kỳ vọng của chính quyền và Nhân dân địa phương.

Không chỉ Trường Tiểu học Thiệu Hóa, ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong tỉnh cho thấy, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực từ ngành giáo dục và bản thân các nhà trường, diện mạo các trường học đã, đang từng bước khởi sắc theo hướng hiện đại, đồng bộ thông qua hoạt động xây dựng trường CQG. Ví như tại phường Quảng Phú hay phường Nguyệt Viên, 100% trường học sau sắp xếp đều đạt CQG. Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Nguyệt Viên Hoàng Văn Tuấn cho biết: “Trước thềm năm học mới 2026-2027, phường đã tập trung nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn với nhiều hạng mục thiết thực như xây mới phòng học; cải tạo bếp ăn bán trú; chỉnh trang khuôn viên sân trường... Hiện cả 4 trường học sau khi sắp xếp đều đã đạt CQG. Đây không chỉ là nền tảng vững chắc giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn tạo tâm thế phấn khởi, an tâm cho cả giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập”. Được biết, không chỉ quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất cơ bản, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số, phường Nguyệt Viên đã xây dựng kế hoạch đầu tư gần 50 phòng học thông minh trải đều ở cả 3 cấp học. Sự đầu tư mang tính chiến lược này là bước đi quan trọng nhằm phổ cập kỹ năng số, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng mô hình “Trường học thông minh”, kiến tạo những thế hệ công dân số.

Theo thống kê của ngành giáo dục, tỷ lệ trường đạt CQG trong toàn tỉnh đã chiếm trên 88%. Qua đánh giá, các trường đạt CQG đã và đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy thực hiện chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đặc biệt, việc nâng cấp đồng bộ từ hệ thống phòng học kiên cố, phòng chức năng hiện đại, thư viện đạt chuẩn cho đến cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn đã tạo ra một không gian học tập tối ưu. Sự chuẩn hóa này là nền tảng quan trọng giúp học sinh được thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng và toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, đồng thời góp phần thu hẹp đáng kể khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Phong Sắc