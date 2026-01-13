Chưa đủ cơ sở để tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe ôtô từ ngày 20/1 tới

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Theo đó, ngày 28/11/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BXD quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Mục đích của Thông tư này là quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giá năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2026.

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BXD ngày 28/8/2025 quy định đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới cả nước về việc xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, đồng thời đã có buổi tập huấn trực tuyến hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới lập phương án giá gửi về Cục.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đến hết ngày 31/12/2025, Cục Đăng kiểm chỉ nhận được 13 phương án giá của các cơ sở kiểm định xe cơ giới.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho hay hầu hết các hồ sơ bị thiếu tài liệu thuyết minh, một số cơ sở đăng kiểm thống kê sản lượng chưa đúng, phân bổ chi phí sai... dẫn đến Cục chưa có đủ cơ sở thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

“Khi chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2023 thì đến thời điểm Thông tư số 40/2025/TT-BXD có hiệu lực, các cơ sở kiểm định xe cơ giới cả nước vẫn chưa đủ cơ sở để được áp dụng các quy định tại Thông tư số 40/2025/TT-BXD nêu trên,” ông Thắng khẳng định./.

Theo TTXVN