Chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường

Những giờ học về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường... tại các trường học được học sinh mong chờ. Nó không chỉ giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết về sức khỏe tinh thần, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết... mà còn hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc.

Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường tại Trường THCS Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa).

Mời các chuyên gia tâm lý học đường về chia sẻ, cung cấp cho các em học sinh toàn trường các kiến thức cơ bản giúp các em nhận thức đúng về chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản nhân; hướng dẫn các em biết cách kiểm soát cảm xúc khó chịu bằng cách tập trung vào nhận diện và kiểm soát cảm xúc bằng các kỹ thuật tập thở; hướng dẫn các kỹ năng cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần thông qua hoạt động giải trí, thể thao... là cách chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh của Trường THCS Trần Phú (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh thông qua các tiết học chính khóa, các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, phối hợp cùng phụ huynh học sinh trong việc quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Từ đó giúp nâng cao nhận thức, kiến thức và thay đổi hành vi của học sinh theo hướng tích cực, tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh.

Em Vũ Ngọc Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Phú cho biết: “Các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường... được tổ chức trong những buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt hằng tuần, hoạt động ngoại khóa... đã giúp em hiểu, biết được những biểu hiện, hành vi xấu gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của trẻ; cách phòng, tránh trước những tình huống xấu, nguy hiểm. Đặc biệt, em biết tự bảo vệ mình khi bị bắt nạt, đe dọa, mạnh dạn tìm người tin cậy giúp đỡ...”.

Xác định việc giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường cho học sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Trường THCS Thiệu Khánh (phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) đã xây dựng kế hoạch, hoạt động ngoại khóa, các chương trình, giáo dục kiến thức, kỹ năng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho trẻ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong bảo vệ trẻ em. Tổ tư vấn tâm lý học đường của nhà trường hoạt động sôi nổi, hiệu quả đã góp phần mang đến cho học sinh một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, hạnh phúc.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Khánh Đỗ Việt Hà chia sẻ: “Độ tuổi từ 11 đến 15, các em có sự thay đổi về tâm, sinh lý, phát sinh nhiều vấn đề về mặt hành vi. Ngày nay, học sinh được tiếp cận sớm với công nghệ số, mạng xã hội... mang lại nhiều cơ hội học tập, giao tiếp cho các em. Tuy nhiên, trên nền tảng số cũng xuất hiện không ít những nguy cơ tiềm ẩn xâm hại tình dục trẻ em. Do đó, Tổ tư vấn tâm lý học đường của nhà trường gồm 5 thành viên có trách nhiệm theo dõi, lắng nghe những chia sẻ, thắc mắc của học sinh, giáo viên, từ đó, đưa ra những lời khuyên bổ ích, cách xử lý tình huống văn minh, phù hợp với độ tuổi, môi trường học đường”.

Tiết sinh hoạt tập thể dưới cờ “Chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường” tại Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hóa).

Thầy giáo Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Bình Lương (Như Xuân), chia sẻ: “Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường cho học sinh được nhà trường thực hiện thông qua việc phối hợp tổ chức với các đơn vị chức năng tuyên truyền rộng rãi đến hóa sinh toàn trường thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích cực xây dựng môi trường học tập thân thiện, bố trí phòng tư vấn tâm lý... giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe tinh thần, nuôi dưỡng và phát triển cảm xúc tích cực, đảm bảo sức khỏe thể chất. Các em có hành trình phát triển toàn diện với sự tự tin, khả năng thích ứng với khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra, vươn tới thành công trong tương lai”.

Với mục tiêu xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, những năm qua ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng an toàn, phòng, chống xâm hại trẻ em... 100% các trường học đã triển khai lồng ghép vào các môn học như: Ngữ văn, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm... Các trường còn tổ chức tuyên truyền thông qua các tiết học ngoại khóa, chương trình văn nghệ, trên mạng xã hội zalo, fanpage của trường... Ngành giáo dục cũng tăng cường phối hợp với công an, các hội đoàn thể, các trung tâm tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống cháy nổ, phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường, Luật An toàn giao thông tới học sinh...

Bài và ảnh: Linh Hương