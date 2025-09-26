Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24/9.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24/9.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập. Chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Tôn vinh giá trị hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước đã có chương trình làm việc hết sức phong phú, thực chất, hiệu quả cả trên bình diện đa phương và song phương với điểm nhấn là bài phát biểu quan trọng tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, thể hiện mạnh mẽ thông điệp “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững."

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy vậy, thế giới hiện nay đang đối mặt với những thách thức gay gắt chưa từng có như xung đột, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, cạnh tranh chiến lược nước lớn, chủ nghĩa đơn phương, sự suy giảm mạnh về cam kết chính trị và nguồn lực.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bài phát biểu của Chủ tịch nước cũng thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời, chia sẻ những nhận định và cùng các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Đây cũng là minh chứng mạnh mẽ về vị thế và vai trò của Việt Nam thông qua việc triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả trên trường quốc tế.

Mặt khác, Chủ tịch nước cũng đã chia sẻ câu chuyện của một nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, nỗ lực vượt bậc trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mặc dù còn nhiều hạn chế cần khắc phục song Việt Nam quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược để trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao; thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc. Đồng thời, Việt Nam cũng luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.

Đánh giá về vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên hợp quốc, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, đồng thời mong muốn Việt Nam có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký Atul Khare cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp tích cực đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là các hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Ngoài ra, với 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc có sự gắn kết chặt chẽ với nhau thì Việt Nam đều có những đóng góp nhất định.

Cùng với đó, trong khuôn khổ các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương, từ Tổng Thư ký Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Annalena Baerbock, cho tới Tổng thống, Thủ tướng nhiều nước trên thế giới.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Liên hợp quốc và các nước đều bày tỏ nhất trí với những đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc của Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam, một đối tác tuyệt vời, tham gia đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên hợp quốc, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Điều rất có ý nghĩa là các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng các hành động hết sức thiết thực và cụ thể như tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc, chủ trì những hoạt động đa phương lớn của Liên hợp quốc như Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào tháng 10/2025, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Công ước Liên hợp quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, tiếp tục triển khai tích cực hoạt động gìn giữ hòa bình...

Xây đắp kỷ nguyên hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau

Về quan hệ hợp tác song phương với Hoa Kỳ, đối tác có tầm quan trọng chiến lược, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Việt Nam cũng mang đến thông điệp “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong các cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch nước và quan chức chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ, hai bên đều mong muốn tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Phía Mỹ cũng khẳng định coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương giữa hai nước, một hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp và các buổi tiếp lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ. Các tập đoàn của Hoa Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Nói về “hàn gắn, hòa giải," có lẽ xúc động nhất là cuộc gặp gỡ giữa các cựu chiến binh hai nước, những người từng ở hai đầu chiến tuyến trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cũng như cuộc gặp mặt với những bạn bè lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ, một minh chứng đậm nét về sự tri ân, quyết tâm hàn gắn, hòa giải sau chiến tranh giữa hai quốc gia cựu thù.

Chia sẻ với các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam, Chủ tịch nước chỉ rõ chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam-Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng; tin tưởng thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, từ phía Hoa Kỳ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến ở vùng đất cách họ nửa vòng Trái đất đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên tôn vinh giá trị hòa bình, hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.

Ông John Terzano, một trong những cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia chiến tranh ở Việt Nam, đã chia sẻ hành trình đầy cảm xúc trở lại Việt Nam ngay sau chiến tranh và quá trình đồng sáng lập tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam” và “Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam” trong nỗ lực hòa giải, xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ hai nước.

Đó còn là hình ảnh các cựu chiến binh của hai bên tiến hành trao trả những kỷ vật cho gia đình các quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ, khoảnh khắc đan xen với những giọt nước mắt xúc động của thân nhân các quân nhân Hoa Kỳ có mặt tại buổi gặp mặt. Rõ ràng, những gì mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua cho thấy rằng không có hận thù nào là vĩnh viễn và không có vết thương nào là không thể hàn gắn, nếu biết mở lòng và hướng về tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Với bạn bè lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ, đó là cuộc gặp mang đậm tình cảm của những người đã hết lòng vì sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam, từ việc tham gia các phong trào phản đối cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam, cho tới những dự án đầy ý nghĩa cho quá trình hàn gắn vết thương, hậu quả chiến tranh đối với nhân dân Việt Nam, trong đó có các dự án để giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn; những dự án đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tiến tới bình thường hóa quan hệ; cũng như các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn, trẻ em thiệt thòi để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước xúc động nhắc lại hình ảnh những công dân Hoa Kỳ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Hoa Kỳ khác trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam hay các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn...

Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai”, qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc và việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tháng 9/2023 là mốc son trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế.

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, trong cuộc gặp mặt với các đại diện cộng đồng tiêu biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc và cũng chính là nguồn xung lực quan trọng của đất nước.

Chủ tịch nước mong rằng cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước dù là trực tiếp về nước hay gián tiếp từ xa; dù là vốn, kinh nghiệm, chất xám hay những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng giữ gìn tiếng Việt và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở sở tại; tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Có thể thấy, với những thông điệp về hòa bình, hòa giải, hàn gắn, trách nhiệm và cùng nhau kiến tạo tương lai bền vững, chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn mạnh mẽ về vai trò, vị thế, những đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới./.

