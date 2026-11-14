Chủ nhật xanh - xóa “điểm đen” ô nhiễm môi trường

Môi trường xanh - sạch - đẹp là nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống văn minh, lành mạnh và bền vững. Bởi vậy, để xóa bỏ các “điểm đen” về rác thải, phong trào “Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, định kỳ được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) duy trì, triển khai và tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đoàn viên, thanh niên xã Sơn Điện ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bản Ngàm.

Tại xã Sơn Điện, để góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, các chi đoàn Quân sự, bản Xuân Sơn, bản Na, bản Ngàm đã phối hợp ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu dân cư và trồng cây hoa Phong Linh. Hoạt động đã thu hút gần 500 ĐVTN và đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Tại phường Sầm Sơn, gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh” Đoàn phường đã phối hợp tổ chức ra quân bảo vệ môi trường biển và thu gom rác thải tại các khu dân cư. Theo đó, các ĐVTN đã tham gia thu gom rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt và các loại chất thải phát sinh; phân loại rác thải sau thu gom; làm sạch các khu vực công cộng ven biển. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân và du khách hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; xây dựng ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển và ứng phó với ô nhiễm rác thải nhựa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: “Thông qua các hoạt động, ĐVTN phường không chỉ góp phần tạo khí thế sôi nổi, sức lan tỏa về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng mà còn làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; gắn kết công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi trong nhà trường với các hoạt động phong trào của địa phương”.

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, như: đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị; ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép... Từ việc triển khai đồng bộ, các hoạt động vệ sinh môi trường đã trở thành nền nếp tại nhiều cơ sở đoàn. Theo đó, 100% cơ sở đoàn đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Toàn đoàn trồng mới hơn 300.000 cây xanh; tổ chức các đợt đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” thu hút hơn 50.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; thu gom trên 35 tấn rác thải, nạo vét hơn 25km kênh mương nội đồng. Cùng với đó, tiếp tục duy trì hiệu quả 540 mô hình câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, mô hình “Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, phong trào “Chủ nhật xanh” không chỉ góp phần dần xóa bỏ các “điểm đen” về rác thải, cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, nhất là xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư.

Bài và ảnh: Lê Phượng