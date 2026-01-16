Chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển

Ngày 15/1/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 01/PTDS về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh; từ ngày 22/1, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời rét, phía Bắc của khu vực có nơi rét đậm; từ gần sáng 21/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Thực hiện Công văn số 01/BCĐ-BNNMT ngày 15/1/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với không khí lạnh:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với gió mạnh trên biển:

Các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

