Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đã gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dự báo trong ngày và đêm 4/2/2026, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng biển lớn nhất có khả năng đạt 5m. Thực hiện Công văn số 03/BCĐ- BNNMT ngày 04/02/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1.Tổ chức theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mùa Đông Bắc, gió mạnh, sóng lớn trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

3. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió mạnh, sóng lớn trên biển để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

4.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP