Chủ động tưới tiết kiệm mùa nắng nóng

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đầu tư kinh phí, đưa công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun sương tự động vào sản xuất nông nghiệp. Áp dụng mô hình tưới này, không chỉ giúp người nông dân giảm công lao động, tăng hiệu quả kinh tế trong trồng trọt mà còn tiết kiệm nước tưới, phù hợp với biến đổi khí hậu hiện nay.

Diện tích rau trong nhà lưới của gia đình anh Lê Văn Dinh, xã Vĩnh Tiến được tưới bằng hệ thống tưới phun sương.

Nhận thấy trồng rau trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với ngoài trời, anh Lê Văn Dinh, xã Vĩnh Tiến đã quyết định đầu tư xây dựng nhà lưới và lắp đặt hệ thống tưới tự động để trồng các loại rau, củ, quả. Do trồng trong nhà lưới nên rau không bị tác động khi thời tiết thay đổi như mưa đá, giông lốc, nhiệt độ xuống thấp hay sương muối. Đồng thời, lại ngăn được côn trùng tấn công, hạn chế sâu bệnh nên không phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, sản phẩm làm ra luôn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người trồng cũng như người tiêu dùng.

Anh Dinh cho biết: "Chi phí đầu tư trồng 0,2ha rau trong nhà lưới hơn 500 triệu đồng, bao gồm hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới phun sương công nghệ Israel. Công nghệ tưới này giúp cây rau hấp thu nguồn nước được tốt hơn. Với việc áp dụng công nghệ tưới này, gia đình tôi đã tiết kiệm được khoản chi phí khi thuê lao động tưới nước. Đồng thời, nguồn nước tưới cũng không bị lãng phí mà vẫn đảm bảo đủ độ ẩm cho cây rau sinh trưởng, phát triển tốt. Vì vậy, diện tích rau này, sau khi trừ chi phí, đem lại thu nhập cho gia đình từ 250 - 300 triệu đồng/năm".

Trên diện tích 0,65ha trồng măng tây ở ngoài trời, anh Phùng Văn Toàn, xã Ninh Khang cũng áp dụng phương thức tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Anh Toàn cho biết: "Nhận thấy, hệ thống tưới theo công nghệ Israel có nhiều ưu điểm vượt trội so với tưới truyền thống, nhất là khi nguồn nước thủy lợi cách xa vùng sản xuất. Nếu áp dụng tưới nhỏ giọt sẽ tiết kiệm được nguồn nước, tiết kiệm nhân công nên phù hợp với điều kiện canh tác của gia đình. Vì vậy, năm 2019, tôi quyết định đầu tư 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới theo công nghệ Israel. Từ khi lắp đặt hệ thống tưới này, không chỉ tiết kiệm được khoản chi phí do phải thuê nhân công tưới nước mà còn tránh lãng phí tài nguyên nước nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ độ ẩm, dưỡng chất cho cây măng tây phát triển. Hiện 0,65ha măng tây, sau khi trừ chi phí, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng/năm".

Đánh giá về ưu điểm sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, ông Trịnh Việt Cường, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết: Trên địa bàn huyện có 5,9ha trồng trong nhà lưới và 1.200m2 trong nhà màng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun sương theo công nghệ Israel, tập trung ở các xã: Ninh Khang, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Vĩnh Hùng... Ưu điểm lớn nhất của phương pháp tưới này là người dân có thể điều chỉnh được lượng nước tưới theo nhu cầu của từng loại cây trồng. Đồng thời, tiết kiệm được nhân công do không phải thuê nhân công gánh nước, hoặc đào mương dẫn nước. Ngoài ra, do tưới tự động nên có thể hòa lẫn các loại phân bón dễ hòa tan như đạm, kali hay các loại phân bón dạng nước... thông qua bồn pha chế gắn tại van điều chỉnh tổng.

Cũng theo ông Cường, ngoài giải pháp cung cấp đủ nước và tiết kiệm nước, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp với sử dụng phân dạng lỏng còn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt còn ngăn ngừa bệnh cho cây trồng bằng cách giảm thiểu tiếp xúc nước với lá, thân và hoa trái của cây; cho phép các hàng giữa các cây vẫn còn khô, cải thiện tiếp cận và giảm cỏ dại phát triển; tiết kiệm thời gian, tiền bạc, giảm công lao động...

