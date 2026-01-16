Chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nội vụ, tư pháp

Sáng 16/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của các cơ quan lĩnh vực văn hóa - xã hội, nội vụ, tư pháp thuộc UBND tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường trong toàn tỉnh. Dự tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành: Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của ngành với nhiều thành tích nổi bật. Đồng thời nêu bật định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo ngành Khoa học và Công nghệ cho biết: Mục tiêu tổng quát của ngành trong năm 2026 là tập trung phát huy vai trò động lực then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ các cấp; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình báo cáo kết quả hoạt động của ngành Tư pháp tại hội nghị.

Đối với ngành Tư pháp, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, ngành tập trung đổi mới tư duy, phương pháp và quy trình xây dựng thể chế theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, khả thi, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung báo cáo kết quả hoạt động của ngành tại hội nghị.

Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo ngành chia sẻ: Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu, định hướng đề ra có tính phấn đấu cao, cần các giải pháp mang tính đột phá, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả. Do đó, ngành sẽ tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp đã đề ra trong giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành...

Đại diện phòng chuyên môn của Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được của các ngành; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả, sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của các ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội, nội vụ, tư pháp thuộc UBND tỉnh trong năm 2025 đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị các ban, sở ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy công việc; chủ động đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ được thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám đốc các sở, trưởng các ngành khẩn trương chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, không được để sót nhiệm vụ. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan, bảo đảm quan điểm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải quyết tâm, quyết liệt, theo đuổi công việc đến cùng, bảo đảm chất lượng tốt nhất, trong thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc liên quan đến các ngành, địa phương, đơn vị khác phải chủ động phối hợp giải quyết, thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Kế thừa những thành tựu, kết quả đã đạt được trong năm 2025 cùng tinh thần đoàn kết, đồng chí tin tưởng rằng, các ngành sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

