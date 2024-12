Chủ động nguồn cung các sản phẩm OCOP phục vụ thị trường tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang tới gần, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và đổi mới các kênh tiêu thụ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất Mai Thị Trang, thị trấn Nga Sơn tham gia các sự kiện trưng bày, quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dịp cuối năm.

Thương hiệu nem ống An Cúc ở thị trấn Bến Sung (Như Thanh) đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2022. Nhờ hương vị, chất lượng vượt trội và giá trị văn hóa trong sản phẩm nên ngày càng được người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh biết đến, lựa chọn, trở thành một trong những sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm có lượng tiêu thụ cao. Những ngày này, cơ sở tất bật sản xuất để đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra thị trường. Ông Lê Hữu An, chủ cơ sở cho biết: Khi tham gia Chương trình OCOP, cơ sở luôn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khi sản xuất, đồng thời phát huy yếu tố văn hóa truyền thống, nguồn nguyên liệu an toàn để mang tới hương vị riêng cho sản phẩm. Nem ống An Cúc là thực phẩm ăn liền, không phải chế biến nên rất thuận tiện khi sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm có mẫu mã đẹp phù hợp làm quà biếu tặng vào những ngày lễ, tết. Do đó, lượng tiêu thụ dịp cuối năm có thể tăng 15-20% trở lên so với bình thường.

Để chủ động nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng, ngay từ đầu quý IV/2024 cơ sở đã liên kết với hộ chăn nuôi lợn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương gia tăng sản lượng thịt. Đồng thời, kết nối, nhập về sớm các loại gia vị như hành, tiêu, tỏi, ớt... để có được nguồn nguyên liệu tốt và giá thành sản phẩm ổn định cung ứng cho các đại lý tiêu thụ trong, ngoài tỉnh. Cùng với đó, cơ sở cũng đổi mới mẫu mã, bao bì để phù hợp với nhu cầu sử dụng, làm quà biếu, tặng của thị trường dịp tết. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cơ sở nem ống An Cúc cung ứng khoảng 30.000 ống sản phẩm cho thị trường.

Với 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm đông trùng hạ thảo tươi; đông trùng hạ thảo khô; rượu đông trùng hạ thảo; rượu, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo và yến chưng đông trùng hạ thảo nên thời điểm này cơ sở sản xuất Mai Thị Trang ở thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) đang bước vào vụ sản xuất cao điểm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, phụ trách kinh doanh của cơ sở cho biết: Trước khi các sản phẩm được công nhận OCOP, thị trường cung ứng chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhưng sau khi đạt sao OCOP, cơ sở đã “ghi điểm” trong lòng khách hàng bởi sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và giá thành hợp lý. Đến nay, các sản phẩm mang nhãn hiệu Đăng Khoa đã được bán tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Với đặc trưng là các sản phẩm bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe nên dịp lễ, tết được tiêu thụ nhiều, tăng 30-40% sản lượng so với ngày thường. Từ đầu tháng 12 dương lịch, cơ sở đã nhận được nhiều đơn hàng từ đại lý, người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh. Do đó, bên cạnh việc gia tăng nhân lực sản xuất, cơ sở đã và đang sáng tạo các sét quà tặng, lẵng quà trang trọng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Điều đặc biệt ở các sét quà mang nhãn hiệu Đăng Khoa chính là trên các hộp quà, cơ sở đã có in câu chuyện của từng sản phẩm, nên khi tặng món quà sẽ ý nghĩa hơn.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, hiện toàn tỉnh có 592 sản phẩm OCOP của hơn 320 chủ thể. Trong đó, có khoảng 450 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có hơn 30 cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP và hàng chục điểm bán sản phẩm OCOP dưới dạng quà tặng quà lưu niệm tại các khu, điểm du lịch. Sự đa dạng của sản phẩm OCOP sẽ làm phong phú lượng hàng hóa trong dịp tết năm nay. Đáng chú ý, để tạo điểm nhấn, nhiều chủ thể OCOP đã đầu tư, lên ý tưởng về mẫu mã, bao bì sang trọng, đáp ứng nhu cầu đa dạng, ngày càng cao của người tiêu dùng.

Chị Đào Lương, phụ trách bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh sản phẩm OCOP trên đường Bà Triệu (TP Thanh Hóa) cho biết: "Thay vì bán các sản phẩm OCOP đơn lẻ, dịp tết năm nay cửa hàng đã đầu tư thiết kế các túi hộp với mẫu mã bắt mắt, ghép nhiều sản phẩm với nhau thành sét quà để đáp ứng nhu cầu mua quà biếu tặng của khách. Dịp tết năm nay, cửa hàng dự kiến tiêu thụ khoảng 500 giỏ quà sản phẩm OCOP với quy cách đóng gói sang trọng và đa dạng mức giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Ngoài việc vừa làm sẵn giỏ quà, hộp quà để tiện cho khách mua, cửa hàng còn nhận gói theo yêu cầu khách hàng".

Với sự phong phú trong hệ thống sản phẩm và sự nhạy bén của các chủ thể khi tiếp cận cơ hội quảng bá, sản phẩm OCOP xứ Thanh sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần gia tăng giá trị kinh tế và khẳng định vị thế của sản phẩm OCOP trên thị trường.

Bài và ảnh: Lê Ngọc