Chủ động ngay từ khâu khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Cùng với việc chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khám sơ tuyển, nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ khâu đầu tiên.

Cán bộ Ban CHQS xã Tống Sơn thăm hỏi, động viên thanh niên Hoàng Văn Thành, thôn Bái Tiên và gia đình trước đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bái Tiên, xã Tống Sơn, thanh niên Hoàng Văn Thành là chỗ dựa duy nhất của người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Với mức thu nhập 7 triệu đồng mỗi tháng từ công việc tại Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam đóng trên trên địa bàn xã Hoạt Giang, Thành đang từng ngày gánh vác cuộc sống gia đình. Thế nhưng, giữa những lo toan thường nhật, em vẫn ấp ủ ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.

Quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Thành không dễ dàng, bởi phía sau em còn có người mẹ cần được chăm sóc, yêu thương. Thành cho biết: “Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, mẹ lại đang bị bệnh nên em rất thương và lo cho mẹ. Nhưng từ lâu em đã mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự. Em nghĩ ai cũng cần có trách nhiệm với Tổ quốc. Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bà Hoàng Thị Hiền, mẹ của Thành chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình chỉ có hai mẹ con, sức khỏe tôi lại không được tốt nên khi cháu nói muốn đi bộ đội, tôi cũng lo lắm. Nhưng thấy con có suy nghĩ chín chắn, muốn được rèn luyện trong Quân đội thì tôi rất mừng. Mong cháu sẽ đạt được nguyện vọng của mình”.

Cán bộ Ban CHQS xã Tống Sơn gặp gỡ, động viên thanh niên Nguyễn Trần Vinh, thôn Liên Hợp và gia đình khi em viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Cũng như Thành, thanh niên Nguyễn Trần Vinh, ở thôn Liên Hợp, đang có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình chỉ có hai bố con, nhưng khi biết Vinh có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự, bố em đã ủng hộ quyết định của con. Với Vinh, được khoác lên mình màu áo lính là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, thanh niên Nguyễn Trần Vinh cho biết: "Em nghĩ môi trường Quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, sống có kỷ luật và trách nhiệm hơn. Được bố ủng hộ, em càng quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình”.

Đến nay, xã Tống Sơn đã có 12 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại địa phương.

Để chuẩn bị cho đợt khám sơ tuyển vào ngày 24 và 25/10 tới, Ban CHQS xã đã chủ động rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, xã đã phát lệnh gọi 248 thanh niên tham gia khám sơ tuyển.

Trung tá Pham Văn Lượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tống Sơn cho biết: “Để công tác khám sơ tuyển đạt kết quả tốt, chúng tôi đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phối hợp với các thôn rà soát, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, gặp gỡ, động viên thanh niên và gia đình. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm tổ chức khám sơ tuyển đúng kế hoạch”.

Cùng với xã Tống Sơn, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Trên cơ sở rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và bố trí lực lượng phục vụ khám sơ tuyển. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, chú trọng đánh giá ban đầu về sức khỏe, thể lực của từng công dân, làm cơ sở lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại vòng tiếp theo.

Từ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương đến tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi thanh niên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đang được các xã, phường triển khai tích cực. Việc thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, nhất là khâu khám sơ tuyển ban đầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, tạo cơ sở để các địa phương phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2027.

Ngọc Lê (CTV)