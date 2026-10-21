Chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; đặt ra yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Kỳ họp thứ 31, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa xác định đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trước hết phải bắt đầu từ đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Với những nội dung đã được Trung ương quy định, hướng dẫn rõ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền để tổ chức thực hiện, thay vì chờ đợi chỉ đạo cụ thể từ cấp trên. Ngành đã chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, xác định rõ những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời kiểm tra, giám sát, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, ngành kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa xác định rõ chuyển mạnh từ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề sang giám sát thường xuyên; từ kiểm tra, giám sát trên hồ sơ giấy sang kiểm tra, giám sát trên dữ liệu.

Song song với việc chuyển mạnh từ giám sát chuyên đề sang giám sát thường xuyên, ngành kiểm tra Đảng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng số, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn. Việc cập nhật, khai thác dữ liệu trên hệ thống giúp cơ quan kiểm tra chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, từ đó lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Mạc Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, khẳng định: “Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương là chuyển rất mạnh từ giám sát chuyên đề sang giám sát thường xuyên, bám vào phương châm giám sát thường xuyên, liên tục, có kiểm đếm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như theo sát các kiến nghị, đề xuất, qua đó cùng với các tổ chức đảng kiến nghị với Ban Thường vụ để có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn”.

Tại phường Sầm Sơn, qua công tác giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã phát hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn chưa ứng dụng đầy đủ các phần mềm hiện có để chuyển thông tin về nghĩa vụ tài chính của công dân sang cơ quan thuế, khiến người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ thông tin này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thành lập đoàn giám sát chuyên đề, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục. Đến nay, tình hình đã chuyển biến rõ rệt; 100% phiếu xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai được chuyển trên môi trường điện tử, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Sầm Sơn, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như công tác cán bộ, thu chi tài chính, quản lý đất đai... Để làm được điều này, chúng tôi sẽ chủ động nắm tình hình, khai thác hiệu quả các dữ liệu trên hệ thống, bám sát tình hình cơ sở và liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cán bộ phụ trách ở các thôn, tổ dân phố”.

Xác định chuyển đổi số là đòn bẩy quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Triệu Sơn đã chủ động đưa nội dụng này vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026. Chỉ trong thời gian ngắn, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành chục cuộc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này. Qua kiểm tra, giám sát, những cách làm hiệu quả được phát huy, nhân rộng, những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ. Sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đưa chuyển đổi số trở thành điểm sáng, thế mạnh của xã Triệu Sơn.

Trong quá trình đổi mới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đóng vai trò trung tâm, định hướng và dẫn dắt. Nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ được tổ chức trong toàn ngành kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng được cập nhật các quy định, kiến thức mới. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại cơ sở được kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ. Nhờ đó, toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ 1/7/2025 đến hết tháng 9/2026, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.200 tổ chức đảng, 2.200 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng, 185 đảng viên; giám sát chuyên đề 3.400 tổ chức đảng và 4.500 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 387 đảng viên vi phạm. Hoạt động giám sát thường xuyên cũng được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngành kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bài và ảnh: Lan Phương