Chính thức thương mại hóa mạng 5G

Viettel là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức tại Việt Nam. Với thông điệp “Cuộc sống mới” Viettel kỳ vọng 5G sẽ mở ra các dịch vụ mới phục vụ con người, kết nối con người, kết nối vạn vật, đồng thời tạo ra các công cụ, nền tảng để xã hội cùng phát triển.

Anh Nguyễn Thọ Phú (bên trái) trải nghiệm mạng 5G tại cửa hàng của Viettel Thanh Hóa.

Theo quy định, đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá tần số 5G, các nhà mạng cam kết, sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần, sẽ triển khai lắp đặt tối thiểu 3.000 trạm BTS; muộn nhất 12 tháng kể từ ngày nhận giấy phép, sẽ chính thức cung cấp dịch vụ 5G. Ngoài ra, điều kiện để chính thức khai trương 5G là nhà mạng phải phát sóng tối thiểu 30% số trạm theo cam kết và hiện nay Viettel là nhà mạng tiên phong đảm bảo điều kiện này.

Chính thức ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel hiện có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% trung tâm 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, trường đại học. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Tại Thanh Hóa, ngay sau khi Viettel chính thức khai trương mạng 5G vào ngày 15/10, anh Nguyễn Thọ Phú ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) đã quyết định đến cửa hàng của Viettel đăng ký gói cước 5G để trải nghiệm.

Anh Thọ Phú chia sẻ: Sau khi đăng ký và sử dụng gói cước 5G tôi nhận thấy tốc độ của 5G so với 4G rất khác biệt. Khi sử dụng các dịch vụ như TV360 hoặc Youtube tốc độ rất nhanh, chỉ trong khoảng 10 - 20 giây đã download xong 1 bộ phim với độ nét cao, xem phim không bị giật...

“Chỉ với gói cước 135.000 đồng/tháng, được tặng thêm 4GB/ngày thì quá hợp lý”, anh Phú cho biết thêm.

Thượng tá Lê Văn Đức, Phó giám đốc Khách hàng cá nhân Viettel Thanh Hóa, cho biết: Mạng 5G ra đời sẽ tạo ra sự bùng nổ về kết nối thông minh, các dịch vụ thông minh... khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân sẽ được thỏa sức trải nghiệm, sáng tạo trên các dịch vụ số. Mạng 5G của Viettel sẽ cung cấp 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân.

Đặc biệt, với 5G Viettel, mỗi khách hàng sẽ có 1 không gian số của riêng mình, tất cả các gói cước 5G đều được Viettel miễn phí lưu trữ cloud và dịch vụ xem truyền hình TV360 4K. Khách hàng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM. Để mua gói 5G Viettel, ngoài các kênh hiện tại, Viettel còn cho ra mắt cổng mua sắm tại hub.vietteltelecom.vn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các gói cước phù hợp theo nhu cầu.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, 5G mở ra nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, Smart city, giao thông - vận tải và logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng... Các giải pháp này được “may đo” theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn. Những công nghệ này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, gia tăng hiệu suất, khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước chuyển đổi số hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi xanh theo hướng bền vững.

Là doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh, để chính thức thương mại hóa mạng 5G tại Thanh Hóa từ ngày 15/10, thời gian qua (giai đoạn 1), cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, tích cực triển khai, lắp đặt các thiết bị 5G trên địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện lân cận.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Hạ tầng Viettel Thanh Hóa, cho biết: Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, ở gian đoạn 2 Viettel Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp, lắp đặt tất cả các trạm phát sóng. Mục tiêu của Viettel Thanh Hóa là phủ các trạm phát sóng 5G rộng rãi, liền mạch, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tại tất cả 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù mới được triển khai nhưng mạng 5G được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 5G sẽ hướng đến “mỗi người dân sở hữu một smartphone siêu tốc độ, siêu kết nối”, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề lớn của xã hội, góp phần xây dựng xã hội số, kỷ nguyên thông minh, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Linh Hương