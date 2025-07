Chính quy từ trong tư duy

Tôi ngại đến cơ quan công quyền, nhất là cơ quan công an vì nghe nhiều người kể về những trình tự, thủ tục rườm rà...

Trì hoãn mãi, cách đây vài hôm tôi cũng buộc phải đưa con đến Công an phường để cài đặt định danh mức 2. Nhưng lạ là ngay từ khi bước vào cổng đến khi về tôi luôn nhận được sự bất ngờ.

Ở điểm tiếp dân của Công an phường Hạc Thành đặt tại đường Phan Chu Trinh, trong khi tôi đang loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu và với ai, thì một cán bộ công an hỏi ngay tôi cần gì, và chị sẽ giúp được gì. Sau khi nghe tôi nói mục đích của mình, chị cười và bắt đầu bằng câu làm phiền. “Ở đây chưa làm được ạ. Làm phiền anh xuống trụ sở chính và nhớ đem theo căn cước công dân”, chị nói.

Tôi thấy người nhẹ tênh, không còn áp lực.

Đậu xe xong, bố con tôi vội vàng vào trụ sở Công an phường với mong muốn kịp thời gian, vì khi ấy đã gần trưa. Tôi chỉ dừng lại khi có giọng nói phía sau: “Anh gì ơi, có việc gì mà vội thế”? Tôi quay lại nhận lỗi với vẻ lúng túng, nghĩ rằng chị cán bộ trực ban sẽ nặng lời. Nhưng trên khuôn mặt ấy là nụ cười. Chị hỏi mục đích của tôi và chỉ tay về phía ngôi nhà bên trái.

Chuyến đi của bố con tôi không như ý vì Công an phường chưa có máy để thực hiện thao tác kỹ thuật, nhưng đổi lại là niềm vui. Vẫn là chị cán bộ công an trực ban đon đả hỏi tôi sao về nhanh thế, và khi biết lý do, chị nói rằng nếu tôi không vội thì chịu khó chờ sang tuần có thể sẽ làm được. Còn nếu vội thì lên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh để làm. Chị còn hướng dẫn cụ thể đường đi, nơi đón tiếp.

Chợt nhớ cách đây ít ngày, khi mà căn cước công dân điện tử của những người dân ở khu phố nơi tôi cư trú đều hiển thị địa danh cư trú là phường Hàm Rồng, trong khi theo phân định địa giới của phường mới, chúng tôi ở Hạc Thành. Gọi điện thoại cho cảnh sát khu vực hỏi lý do thì được anh giải thích đang có sự nhầm lẫn vì lý do khách quan, cơ quan công an đang cố gắng làm lại, để đảm bảo tính chính xác đáp ứng nhu cầu giao dịch, công tác của công dân sau ngày phường mới đi vào hoạt động. Anh còn xin lỗi vì sự sai sót này và đề nghị tôi giải thích để người dân trong phố biết.

Cách đây 1 tuần, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định về tổ chức, cán bộ. Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo công an các phường, xã mới, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu: Công an cấp xã phải thống nhất tư tưởng, hành động, từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định "chính quy từ trong tư duy”. Đặc biệt phải thật sự gần dân, sát dân, giữ tư thế, lễ tiết, tác phong trong công tác, chiến đấu và khi giải quyết công việc với Nhân dân. Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác, và cũng là uy tín, danh dự của lực lượng Công an Nhân dân.

Chẳng cần những điều gì to tát. Tôi cảm nhận được những gì mà tôi nghe, tôi thấy chính là biểu hiện sinh động về yêu cầu cán bộ công an phải “chính quy từ trong tư duy” mà người đứng đầu Công an tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra.

Hạnh Nhiên