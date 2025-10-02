Chiều 4/10, khai mạc Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 34, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 34, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 buổi, khai mạc vào 14h00 thứ Bảy, ngày 4/10/2025.

Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, Tòa nhà Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 04, Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình Kỳ họp thứ 34 được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

