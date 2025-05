Chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Những tháng đầu năm 2025, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi với các mục tiêu, chỉ tiêu đều tăng. Nổi bật là giá lợn hơi có xu hướng tăng, tổng đàn vật nuôi lớn, đứng top đầu cả nước; trong khi tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến phức tạp thì trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt... Những tháng tiếp theo, với thách thức đan xen lẫn cơ hội, ngành nông nghiệp quyết tâm nâng cao giá trị trong lĩnh vực này.

Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Vân Sơn (Triệu Sơn).

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2025 trong lĩnh vực chăn nuôi có nhiều khó khăn, thách thức khi giá các sản phẩm chăn nuôi không ổn định, giá bán sản phẩm thấp so với chi phí đầu tư, nhất là trâu, bò. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều ổ dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cùng với đó là nhiều khó khăn trong kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao...

Tuy nhiên, với quyết tâm không để khó khăn làm cản trở mục tiêu tăng trưởng, những tháng đầu năm 2025, ngành chăn nuôi trong tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực với giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ; đàn trâu bò của toàn tỉnh có trên 342 nghìn con; đàn lợn đạt trên 1,2 triệu con, đàn gia cầm đạt hơn 27 triệu con. Đến nay, các chuỗi liên kết tại các huyện có điều kiện về đất đai, đồng bộ về hạ tầng, kiểm soát dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường và có thị trường tiêu thụ ổn định, như: Yên Định, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành... vẫn được duy trì và phát triển ổn định; có 47 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung, đáp ứng đúng theo quy hoạch vùng, phù hợp với vị trí, địa hình, kinh tế và xã hội của địa phương; các dự án chăn nuôi quy mô lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh cũng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành chăn nuôi.

Nhìn lại thời gian qua, có thể nói, điểm sáng của ngành chăn nuôi là công tác phòng chống dịch bệnh, khi đã nhanh chóng phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, khống chế và ngăn chặn kịp thời ổ dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Thạch Bình (Thạch Thành). Cùng với đó, khi dịch tả lợn châu Phi vẫn còn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thì Thanh Hóa vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp: Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học; tiêm vắc xin phòng bệnh; bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hóa chất sát trùng, vôi bột, vắc xin... để sẵn sàng ứng phó khi có dịch. Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã kịp thời chỉ đạo, cùng các địa phương thực hiện “Năm cao điểm tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo”; triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025; công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1/2025 đạt 70% kế hoạch; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y vẫn được tích cực thực hiện...

Một trong những yếu tố thúc đẩy chăn nuôi tăng trưởng là do giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng, có thời điểm đạt hơn 75 nghìn đồng/kg, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024; cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi giảm đã tạo động lực cho các doanh nghiệp duy trì và tiếp tục mở rộng sản xuất.

Từ những tín hiệu vui của hoạt động chăn nuôi những tháng đầu năm, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh, các địa phương đang tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 trước ngày 20/5 và tiếp tục chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai đợt 2/2025 đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ. Phấn đấu đạt mục tiêu kiểm dịch động vật giống đạt 100%; kiểm dịch trên 90% lượng gia súc, gia cầm lưu thông ra ngoài tỉnh; trên 95% lượng gia súc, gia cầm đi qua các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; trên 50% gia súc, gia cầm giết mổ được thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; vận động, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo. Các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là không để dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm H5N1, H5N6, lở mồm long móng... tái nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đi đôi với đó, hướng dẫn, chuyển giao, áp dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi và thú y để tạo sản phẩm chăn nuôi chất lượng, nâng cao giá trị.

Bài và ảnh: Lê Ngọc