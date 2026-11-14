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Cập nhật các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/11, tại phường Hạc Thành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026.

Cập nhật các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 14/11, tại phường Hạc Thành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026.

Cập nhật các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa và 80 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt, phân tích những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; giới thiệu những nội dung, điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023; một số quy định liên quan đến kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và những mô hình hợp tác xã điển hình để nhân rộng.

Cập nhật các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh cập nhật kiến thức pháp lý, hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi thẳng thắn và giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã trong quá trình áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Cập nhật các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Các đại biểu đại diện cho các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản trị, điều hành và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, qua đó thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững, đúng định hướng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hòa

Từ khóa:

#Hợp tác xã #Kinh tế tập thể #Pháp luật #Quy định #phường Hạc Thành #Liên minh #Ban chấp hành trung ương đảng #Việt nam #Hội nghị lần thứ năm #Phát triển bền vững

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