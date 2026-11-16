Đẩy nhanh lộ trình bỏ bệnh án giấy tại các bệnh viện Y tế - Sức khỏe 09:30 18/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), từng bước thay thế bệnh án giấy đang tạo chuyển biến trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, 48/61 bệnh viện đã chấm dứt sử dụng bệnh án giấy. Đây là bước...

[Sống đẹp] Người thầy gieo ước mơ nơi miền biển Người tốt 09:30 18/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Có những ước mơ bắt đầu từ những điều rất bình dị: được đến trường, được học tập và được làm công việc mình yêu thích. Với thầy giáo Đào Thanh Hương, ước mơ ấy đã đi cùng một hành trình không ít gian nan. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu nghề sâu...

Để những mái nhà thôi thấp thỏm Đời sống - Xã hội 09:00 18/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau những trận mưa bão, sạt lở đất, nhiều hộ dân miền núi Thanh Hóa phải rời bỏ nhà cửa, có hộ đi ở nhờ nhà người thân, có hộ trở về nơi ở cũ trong niềm thấp thỏm chờ đợi nơi ở mới. Từ những khu tái định cư (TĐC) đang dần hình thành đến những địa...