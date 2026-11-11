Cảnh báo mạo danh lừa đảo cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, hoàn trả tiền đóng

Ngày 11/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo về thủ đoạn mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội, lấy lý do cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách an toàn khu, hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế hoặc cập nhật tài khoản an sinh để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các thao tác qua điện thoại.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử. (Ảnh: Sơn Hên/TTXVN)

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức bảo hiểm xã hội, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế, rồi hướng dẫn “cập nhật thông tin cá nhân” để giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, có người gọi yêu cầu người dân đến trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đây là địa chỉ làm việc chính thức của bảo hiểm xã hội tỉnh, nhưng việc người gọi nêu đúng địa chỉ không đủ để xác định cuộc gọi là của Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Người dân cần chủ động kiểm tra qua kênh chính thức trước khi đến làm việc hoặc cung cấp giấy tờ.

Các số điện thoại được người dân cung cấp khi phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân được không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại nêu trên.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý những dấu hiệu cần cảnh giác: Người lạ gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội; Thông báo về quyền lợi bảo hiểm y tế rồi yêu cầu “cập nhật thông tin,” “xác minh hồ sơ” và thúc giục xử lý gấp để không mất quyền lợi. Tiếp đó là yêu cầu cung cấp ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; Gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi “.apk”; Đề nghị chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa. Những yêu cầu này có thể bị lợi dụng để lấy cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội; Không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Người dân không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; Không chia sẻ màn hình hay cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa để làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi cần sử dụng VssID, VNeID, chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức Google Play hoặc App Store, kiểm tra đúng ứng dụng trước khi cài đặt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi, chủ động liên hệ Cơ quan Bảo hiểm xã hội cơ sở gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để kiểm tra thông tin và được hướng dẫn.

Nếu đã cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần ngắt kết nối mạng trên điện thoại; Liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức bằng thiết bị khác hoặc trực tiếp tại quầy để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản; Trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội; Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục, cần chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức để xác minh, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân./.

Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia: - Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn - Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068 - Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số: Cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo TTXVN