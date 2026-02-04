Cận Tết Nguyên đán, giao thông trung tâm Thanh Hóa “nóng” giờ cao điểm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại và mua sắm tăng cao khiến nhiều tuyến đường trung tâm Thanh Hóa thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận chiều 4/2 cho thấy, tại hàng loạt tuyến đường như Bà Triệu, Trần Phú, Đại lộ Lê Lợi, Trường Thi, Lê Hoàn... (phường Hạc Thành), mật độ phương tiện tăng cao đột biến vào giờ cao điểm.

Nhiều thời điểm, tại các nút giao thông xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, các phương tiện phải đi chậm nhất có thể trong dòng người, xe đông đúc.

Đáng chú ý, tại tuyến Trần Phú, đoạn qua Trung tâm Thương mại Vincom, dòng ô tô, xe máy nối đuôi nhau chờ đèn đỏ, phản ánh rõ áp lực giao thông trong những ngày cận Tết.

Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên tuyến Phan Chu Trinh tăng mạnh, ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Tại tuyến Bà Triệu, lượng ô tô và xe máy đổ về trung tâm mua sắm khiến dòng phương tiện xếp hàng dài trong giờ cao điểm, giao thông trở nên đông đúc hơn so với ngày thường.

Đại lộ Lê Lợi giờ cao điểm ghi nhận ùn tắc nhẹ tại nút giao với đường Lê Hoàn, song chưa xảy ra ách tắc kéo dài.

Theo quan sát, tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ thường xuyên xảy ra trong khoảng từ 16h30 đến 18h30 ở các tuyến đường của trung tâm Thanh Hóa. Tình trạng này thường diễn ra tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh; lượng phương tiện đổ về mua sắm cuối năm khiến giao thông luôn trong tình trạng đông đúc.

Trước áp lực gia tăng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường túc trực, tổ chức phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dự báo, càng sát Tết Nguyên đán, đặc biệt từ sau ngày 23 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện tại khu vực trung tâm Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tuân thủ tín hiệu giao thông, không dừng, đỗ sai quy định, góp phần giảm áp lực giao thông và phòng ngừa tai nạn trong cao điểm Tết.

Hoàng Đông